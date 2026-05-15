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Polícia

PF cumpre mandado em Barcarena em operação contra abuso sexual infantil na internet

Ação integra operação internacional de combate ao abuso sexual infantojuvenil em ambientes digitais iniciada em 2025

O Liberal
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A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (15/5), mandado de busca e apreensão no município de Barcarena (Foto: Divulgação | PF)

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal nesta sexta-feira (15) em Barcarena, como parte das investigações da Operação "Atenea", ação internacional voltada ao combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes em ambientes digitais.

A medida foi autorizada pela Justiça Federal após o avanço das apurações, que apontaram indícios de que o investigado poderia estar envolvido no compartilhamento de imagens de exploração sexual infantojuvenil no Pará. Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes apreenderam o aparelho celular do suspeito, que será encaminhado para perícia.

A Operação Atenea é coordenada pelo Centro Especializado em Cibercrime (AC3), órgão vinculado à Comunidade de Polícias da América (Ameripol), e teve ações simultâneas em diversos países no fim de 2025. A iniciativa reforça o trabalho conjunto entre forças de segurança internacionais no enfrentamento a crimes cibernéticos ligados à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Nomenclatura e alerta

Embora o termo “pornografia” ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota, preferencialmente, as expressões “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e por adolescentes, como forma de reduzir riscos e de proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção

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abuso sexual infantil

operação da polícia federal
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