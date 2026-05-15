PF cumpre mandado em Barcarena em operação contra abuso sexual infantil na internet
Ação integra operação internacional de combate ao abuso sexual infantojuvenil em ambientes digitais iniciada em 2025
Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal nesta sexta-feira (15) em Barcarena, como parte das investigações da Operação "Atenea", ação internacional voltada ao combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes em ambientes digitais.
A medida foi autorizada pela Justiça Federal após o avanço das apurações, que apontaram indícios de que o investigado poderia estar envolvido no compartilhamento de imagens de exploração sexual infantojuvenil no Pará. Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes apreenderam o aparelho celular do suspeito, que será encaminhado para perícia.
A Operação Atenea é coordenada pelo Centro Especializado em Cibercrime (AC3), órgão vinculado à Comunidade de Polícias da América (Ameripol), e teve ações simultâneas em diversos países no fim de 2025. A iniciativa reforça o trabalho conjunto entre forças de segurança internacionais no enfrentamento a crimes cibernéticos ligados à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Nomenclatura e alerta
Embora o termo “pornografia” ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota, preferencialmente, as expressões “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.
A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e por adolescentes, como forma de reduzir riscos e de proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção
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