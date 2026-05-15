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Polícia

Dois supostos faccionados morrem e um é preso durante ação da PM em São Félix do Xingu

Os três homens eram alvos de buscas após sequência de assaltos e um latrocínio

O Liberal
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Operação do 36º BPM contra membros de facção criminosa responsável por assaltos e latrocínio em São Félix do Xingu (Foto: Reprodução | Giro Portal)

Duas pessoas morreram e uma foi presa após uma operação da Polícia Militar em São Félix do Xingu, na noite desta quinta-feira (14). A ação iniciou após uma sequência de assaltos e um latrocínio registrados no município, e tinha como alvo três suspeitos apontados como integrantes de uma facção criminosa que vinha atuando na região. Os policiais localizaram o trio em um imóvel no setor KM 07. No local, Gustavo de Sousa Lima foi preso. Já Riquelme Lima Silva, conhecido como “Índio” (não indígena), e Lucas Alan Lima Silva, o “LK”, morreram após trocar tiros com os agentes.

A operação teve início por volta de 18h40, após a PM receber informações que apontavam o paradeiro do grupo, segundo informações do portal Fato Regional. Gustavo foi o primeiro a ser localizado e, ao perceber que não conseguiria fugir, decidiu colaborar, confirmando que os outros dois suspeitos estavam dentro da casa.

No imóvel, os agentes encontraram uma moto Honda Titan preta, sem placa, compatível com a utilizada em assaltos recentes - e que pode ter sido roubada em 9 de junho de 2025. Segundo a PM, ao notar a aproximação da guarnição, “Índio” e “LK” reagiram e atiraram contra os policiais. Riquelme era natural de Parauapebas, enquanto Lucas, já condenado por roubos, estava foragido do sistema penal do Pará.

Os dois foram baleados e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Félix do Xingu, mas não resistiram aos ferimentos. Nenhum policial ficou ferido. Eles eram suspeitos de envolvimento no latrocínio registrado no dia 10 de maio. Gustavo foi conduzido para a Polícia Civil.

Na ação, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com oito munições (duas deflagradas); uma arma de fabricação artesanal, aparentemente calibre .36, com sete munições; 98 gramas de maconha; cinco celulares com suspeita de serem produtos de furtos e roubos; dois capacetes pretos; uma balaclava; luvas usadas para ocultar identidade; e blusões pretos utilizados em crimes. Outras duas motos sem placas, com indícios de furto ou roubo, também foram recolhidas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado em boletim de ocorrência na Delegacia de São Félix do Xingu para a adoção das medidas legais cabíveis.

 

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