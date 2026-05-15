Suspeito de matar esposa no Pará é preso no Maranhão após quase cinco anos foragido

Manoel Miranda Pereira foi preso pela Polícia Civil no Maranhão, apontado como o principal suspeito de matar a mulher, Pâmela Santana, no distrito de Serra Pelada, em Curionópolis, no sudeste do Pará. A captura do investigado, que é conhecido como “Maçula”, ocorreu na quinta-feira (14) após ele ficar quase cinco anos foragido.

Pâmela foi encontrada morta no dia 24 de outubro de 2021, quando tinha 23 anos. O companheiro dela, que estava desaparecido desde o crime, foi preso no município de Codó (MA), durante uma ação do Grupo de Pronto Emprego (GPE) da 4ª Delegacia Regional, com apoio da Delegacia de Timbiras. Conforme as investigações, Manoel foi localizado em uma fazenda na zona rural da região, onde trabalhava como caseiro. Segundo a polícia, ele vivia uma nova relação conjugal enquanto permanecia escondido da Justiça paraense.

Durante depoimento aos investigadores, o suspeito confessou ter matado Pâmela por ciúmes. De acordo com a apuração policial, a jovem foi assassinada por asfixia mecânica. Na ação que resultou na captura, os agentes também apreenderam uma carabina e um revólver calibre .38 que estavam com o investigado.

Após ser levado para a Delegacia Regional de Codó, Manoel preferiu não falar com a imprensa.

Crime

O crime ocorreu em Serra Pelada, quando Pâmela Santana foi encontrada morta dentro da própria residência, no bairro Açaizal. O corpo da jovem estava sobre a cama e apresentava marcas de estrangulamento. A morte causou forte comoção entre moradores da comunidade, onde ela era bastante conhecida.

Segundo as investigações da época, após o crime, Manoel deixou uma das filhas do casal com uma amiga da vítima, alegando que os dois viajariam. Depois disso, desapareceu e passou a ser considerado foragido. Pâmela deixou dois filhos pequenos.