Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de matar esposa no Pará é preso no Maranhão após quase cinco anos foragido

O investigado foi localizado no município de Codó

O Liberal
fonte

Suspeito de matar esposa no Pará é preso no Maranhão após quase cinco anos foragido. (Foto: Redes Sociais)

Manoel Miranda Pereira foi preso pela Polícia Civil no Maranhão, apontado como o principal suspeito de matar a mulher, Pâmela Santana, no distrito de Serra Pelada, em Curionópolis, no sudeste do Pará. A captura do investigado, que é conhecido como “Maçula”, ocorreu na quinta-feira (14) após ele ficar quase cinco anos foragido.

Pâmela foi encontrada morta no dia 24 de outubro de 2021, quando tinha 23 anos. O companheiro dela, que estava desaparecido desde o crime, foi preso no município de Codó (MA), durante uma ação do Grupo de Pronto Emprego (GPE) da 4ª Delegacia Regional, com apoio da Delegacia de Timbiras. Conforme as investigações, Manoel foi localizado em uma fazenda na zona rural da região, onde trabalhava como caseiro. Segundo a polícia, ele vivia uma nova relação conjugal enquanto permanecia escondido da Justiça paraense.

Durante depoimento aos investigadores, o suspeito confessou ter matado Pâmela por ciúmes. De acordo com a apuração policial, a jovem foi assassinada por asfixia mecânica. Na ação que resultou na captura, os agentes também apreenderam uma carabina e um revólver calibre .38 que estavam com o investigado.

Após ser levado para a Delegacia Regional de Codó, Manoel preferiu não falar com a imprensa.

Crime

O crime ocorreu em Serra Pelada, quando Pâmela Santana foi encontrada morta dentro da própria residência, no bairro Açaizal. O corpo da jovem estava sobre a cama e apresentava marcas de estrangulamento. A morte causou forte comoção entre moradores da comunidade, onde ela era bastante conhecida.

Segundo as investigações da época, após o crime, Manoel deixou uma das filhas do casal com uma amiga da vítima, alegando que os dois viajariam. Depois disso, desapareceu e passou a ser considerado foragido. Pâmela deixou dois filhos pequenos. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

suspeito de homicídio preso

mulher morta estrangulada
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

“Tolerância Zero”

Operação fiscaliza bares e estabelecimentos comerciais em Soure

Segundo a Polícia Civil, a iniciativa teve como objetivo reforçar as medidas de segurança pública

16.05.26 19h10

POLÍCIA

Feminicídio: mulher é esfaqueada e morre de madrugada em Ananindeua (16)

O companheiro dela foi apontado como o autor do crime e já foi preso pela Polícia

16.05.26 15h40

POLÍCIA

Piloto de avião é resgatado de área de mata em Benevides neste sábado (16)

Operação conjunta de bombeiros, policiais militares e familiares do piloto de prenome Edson, de 72 anos, teve resultado positivo, com o homem sendo encontrado e encaminhado para atendimento médico

16.05.26 15h12

HOMICÍDIO

Motociclista é perseguido e morto a tiros na BR-230, em São João do Araguaia

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (15)

16.05.26 12h17

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Colombiano ligado a avião desaparecido no Pará é morto com mais de 10 tiros em Belém

O crime ocorreu na madrugada deste sábado (16)

16.05.26 8h17

CRIME em ananindeia

Morto a tiros em frente à academia tinha histórico de violência; saiba quem era ele

Ednir César Souza de Oliveira foi atingido por pelo menos seis disparos e morreu no local antes da chegada do socorro.

15.05.26 15h41

POLÍCIA

Piloto de avião é resgatado de área de mata em Benevides neste sábado (16)

Operação conjunta de bombeiros, policiais militares e familiares do piloto de prenome Edson, de 72 anos, teve resultado positivo, com o homem sendo encontrado e encaminhado para atendimento médico

16.05.26 15h12

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em frente à academia em Ananindeua

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (15)

15.05.26 8h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda