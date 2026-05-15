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Polícia

Operação da PF combate garimpo ilegal na divisa entre Pará e Amapá

A ação ocorreu entre terça-feira (12) e esta sexta-feira (15).

O Liberal
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Operação da PF combate garimpo ilegal na divisa entre Pará e Amapá. (Foto: Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou a “Operação Calha Norte”, que resultou na destruição de máquinas, combustível e estruturas utilizadas em áreas de garimpo ilegal na região de fronteira entre os estados do Pará e do Amapá. A ação ocorreu entre os dias 12 e 15 de maio, com a participação do Ibama, ICMBio, Força Nacional e da Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), por meio da Polícia Militar e do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

As equipes atuaram principalmente no município de Laranjal do Jari, no Amapá, em áreas de difícil acesso na floresta amazônica. Segundo as autoridades, sete frentes de garimpo clandestino em plena atividade, localizadas entre os municípios de Laranjal do Jari e Almeirim, no oeste do Pará, foram alvo das ações.

Ao todo, cerca de 80 agentes participaram da operação, que também utilizou cinco aeronaves para apoio logístico e deslocamento. Durante a operação, as forças de segurança inutilizaram quatro escavadeiras hidráulicas, dezenas de motores usados na extração ilegal de minério, além de três quadriciclos, dois tratores, geradores de energia e acampamentos clandestinos montados pelos garimpeiros.

Cerca de 3.300 litros de diesel que abasteciam os equipamentos também foram destruídos pelas equipes. De acordo com a Polícia Federal, a operação teve como objetivo enfraquecer a estrutura logística do garimpo ilegal e reduzir os impactos ambientais causados pela atividade criminosa na região amazônica.

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