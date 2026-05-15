Polícia localiza carro usado em assassinato de comandante da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará

As forças de segurança localizaram, na madrugada desta sexta-feira (15), o veículo utilizado pelos criminosos na execução do comandante da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará, Fabrício Gabriel Costa.

O automóvel, um Renault Kardian, foi encontrado abandonado às margens da Estrada da Enalco, nas proximidades da BR-010, em uma área de mata que dá acesso à Colônia Enalco. De acordo com informações preliminares, o carro estava escondido na vegetação após a fuga dos quatro suspeitos envolvidos no crime.

Equipes policiais realizaram buscas durante toda a madrugada e seguem em diligências para identificar e capturar os envolvidos. O veículo deverá passar por perícia, que irá coletar impressões digitais, material genético e outros vestígios que possam auxiliar no avanço das investigações.

Até o momento, não há registro de prisões. A Polícia Civil do Estado do Pará segue à frente do caso para esclarecer a autoria e a motivação do assassinato, ocorrido na noite de quinta-feira (14), dentro de uma pizzaria no município.