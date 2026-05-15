Carreta destrói monumento na entrada de Mocajuba e motorista foge do local

Um grave acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (14) na rodovia PA-151, em Mocajuba, no nordeste do Pará. Uma carreta atingiu e destruiu completamente o monumento localizado na entrada da cidade, uma das principais estruturas de identificação do município.

Com o forte impacto, a estrutura de concreto ficou totalmente destruída, espalhando destroços pela pista e assustando moradores que passavam pelo local no momento do acidente.

Segundo informações preliminares, após derrubar o monumento, o motorista da carreta teria fugido do local sem prestar esclarecimentos. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação do condutor nem sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a dimensão dos danos causados à estrutura, que ficou reduzida a escombros às margens da rodovia. O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.