Falso dentista é preso em Bragança, no nordeste paraense

Um homem acusado de exercer ilegalmente a profissão de dentista foi preso em Bragança, no nordeste paraense. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (23), o falso dentista foi encontrado após denúncias de que o acusado oferecia serviços odontológicos de maneira ilegal, por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas. A identidade dele não foi informada pelas autoridades policiais.

Após receberem as informações, os agentes seguiram em diligência até o endereço indicado e constataram a veracidade dos fatos. No local, foram encontrados diversos materiais utilizados por profissionais da área de odontologia. Não foi detalhado pela Polícia Civil que tipo de serviços o acusado realizada no consultório ilegal. Ele foi preso no início desta semana.

Ao ser interrogado, o investigado confessou que vinha realizando os procedimentos odontológicos há quatro meses e que nesse período fazia divulgações dos serviços via aplicativos de mensagens. Diante dos fatos, ele foi conduzido para a Delegacia de Bragança para os procedimentos cabíveis.

O acusado foi preso e está à disposição da Justiça.