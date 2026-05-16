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Polícia

Suspeitos de integrar facção envolvida em tentativa de homicídio são presos no Pará e Maranhão

A ação policial ocorreu na sexta-feira (15)

O Liberal
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Suspeitos de integrar facção envolvida em tentativa de homicídio são presos no Pará e Maranhão. (Foto: Polícia Civil)

Dois homens suspeitos de integrarem uma facção criminosa envolvida nos crimes de tentativa de homicídio e ameaça foram presos no Pará e no Maranhão. A captura ocorreu no âmbito da operação “Nêmesis”, deflagrada na sexta-feira (15) pela Polícia Civil. Os alvos foram localizados no município de Ananindeua (PA) e na cidade de Bacuri (MA).

Segundo a PCPA, os agentes prestaram apoio operacional à Polícia Civil do Maranhão durante a operação para localizar e prender os foragidos que seriam integrantes de uma organização criminosa. As investigações foram coordenadas pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/PCMA) e as ações da PCPA aconteceram através da Divisão de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Também houve o apoio do Grupo de Trabalho de Facções (GTF/NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Crime

Os alvos respondem pela prática de graves crimes contra servidores públicos da Polícia Civil do Maranhão, lotados no município de Bacuri. O primeiro episódio ocorreu no dia 24 de janeiro de 2026, quando os investigados efetuaram disparos de arma de fogo contra o motorista da Delegacia de Polícia de Bacuri, fato apurado como tentativa de homicídio. O segundo episódio ocorreu na noite do dia 18 de março de 2026, quando integrantes do mesmo grupo criminoso efetuaram ao menos cinco disparos de arma de fogo contra a residência de um escrivão de polícia lotado na mesma unidade. Os projéteis atingiram janelas, transfixaram estruturas e alcançaram o interior do imóvel, inclusive o quarto utilizado pela vítima, evidenciando risco concreto e iminente de morte. O fato também foi apurado como tentativa de homicídio.

Após os crimes, parte dos investigados fugiu e se ocultou em território paraense. Por meio de trabalho de inteligência desenvolvido de forma integrada pelas Polícias Civis do Maranhão e do Pará, foi possível identificar com precisão o paradeiro de dois homens que estavam na condição de foragidos e que foram presos durante a operação policial. Um adolescente foi apreendido.

A ação reforça o compromisso das forças de segurança pública dos dois estados com o enfrentamento ao crime organizado e a proteção dos servidores públicos que atuam na linha de frente da segurança pública, demonstrando que as fronteiras estaduais não representam barreiras para a atuação das polícias investigativas brasileiras.

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