Piloto de avião desaparece após viajar para entrevista de emprego no Pará

O piloto de avião João Vitor de Lima Franco, de 25 anos, desapareceu após viajar de São Paulo para participar de uma entrevista de emprego no estado do Pará. O último contato do jovem com a família, que vive em Araraquara (SP), foi no dia 14 de março, ou seja, há 25 dias não se tem notícias sobre o paradeiro do rapaz, que saiu de casa em busca de melhores condições de vida.

O boletim de ocorrência do desaparecimento de João Vitor Franco foi registrado pela própria mãe do piloto, Alessandra Cristina de Lima, na Delegacia Seccional de Araraquara, em São Paulo. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), ainda não há registro sobre o sumiço do jovem na Delegacia de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil do Pará.

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Hospedagem em hotel no centro de Belém

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, João Vitor Franco embarcou em 10 de março no Aeroporto de Ribeirão Preto (SP) com destino a Belém (PA), que fica a uma distância de 2.562 km. Entre os dias 11 e 12 de março, o piloto ficou hospedado em um hotel na Avenida Dr. Enéas Pinheiro. No entanto, após o dia 14 de março, a família não conseguiu mais manter contato diário com o jovem.

Ainda de acordo com Alessandra Lima, o hotel confirmou que o piloto deixou a hospedagem, mas não forneceu imagens de câmeras de monitoramento nem informações sobre se ele saiu sozinho ou acompanhado. "Eu só sei que meu filho foi para lá a pedido dessa empresa. O resto, a gente não sabe de nada, eu estou atrás de provas", disse a mãe do piloto de avião.

O mistério do desaparecimento de João Vitor

A família revelou que não compreende o repentino desaparecimento do rapaz e que ele nunca havia sumido ou passado dias sem se comunicar com os pais, principalmente em datas comemorativas. "O pai dele fez aniversário e ele não ligou. Eu fiz aniversário e ele não ligou. Ele nunca fez isso, então alguma coisa de ruim deve ter acontecido porque jamais ele ia deixar de ligar para o pai no aniversário dele", disse a mãe ao portal G1.

Segundo Alessandra Lima, o filho possui uma tatuagem de Nossa Senhora e do Coração do Santíssimo no braço direito, o que pode ajudar nas investigações. As denúncias sobre o caso podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no 181, ou pelo 190 da Polícia Militar; não é preciso se identificar. Qualquer informação sobre o paradeiro do piloto João Vitor também pode ser enviada para o número da família: (16) 99731-2091.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)