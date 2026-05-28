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Manifestação bloqueia trânsito na Alça Viária, no Acará

De acordo com a Rota do Pará, o quilômetro 37, entre o acesso da Perna Lesta e a ponte sobre o rio Acará, esteve bloqueado em ambos os sentidos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a manifestação. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A rodovia PA-483, na Alça Viária, ficou interditada nos dois sentidos desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (28), no km 32, no município de Acará, no nordeste do Pará. O bloqueio foi realizado por moradores e movimentos sociais da região, que ocuparam a pista em forma de protesto.

Segundo os manifestantes, a mobilização teve como objetivo denunciar impactos ambientais e industriais na área. Entre as principais reivindicações estão a revogação da Lei 325 de 2025, relacionada ao polo industrial, além do fechamento de um curtume instalado no km 24 da rodovia.

Os participantes do protesto também criticam a instalação de um aterro sanitário no município. Com a interdição, um longo congestionamento se formou nos dois sentidos da via, dificultando o tráfego de motoristas que precisavam atravessar a região ao longo do dia.

De acordo com a concessionária Rota do Pará, responsável pela operação e manutenção do trecho, o bloqueio atingiu o km 37, entre o acesso da Perna Leste e a ponte sobre o rio Acará. A empresa informou que o tráfego foi totalmente liberado às 16h50.

A Polícia Militar acompanhou a manifestação no local. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da corporação sobre o caso, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

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