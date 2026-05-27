Semana S reúne mais de 53 mil inscritos e amplia ações de cultura, lazer e serviços no Pará

A edição de 2026 da Semana S mobilizou milhares de pessoas em diferentes regiões do Pará e consolidou a iniciativa como uma das maiores programações integradas de cultura, lazer, qualificação e serviços promovidas pelo Sistema Comércio no estado. Segundo dados divulgados pela organização, 53.138 pessoas se inscreveram nas atividades realizadas ao longo da programação, que alcançou 10 municípios paraenses.

Ao todo, foram promovidas 25 grandes atividades no estado, além de 247 ações desenvolvidas diretamente pelo Serviço Social do Comércio (Sesc). A instituição contabilizou 113.319 atendimentos em Belém e no interior, envolvendo serviços nas áreas de saúde, educação, bem-estar, cultura e cidadania.

Durante os dois dias de evento, o público teve acesso a atendimentos de saúde preventiva, ações de bem-estar, atividades esportivas e experiências educativas (Foto: Acervo Sistema Comércio no Pará)

Inovação

A programação teve como um dos principais destaques o Innovation Day, iniciativa voltada à inovação e ao empreendedorismo, com 12 horas de palestras direcionadas a profissionais e empresários. O evento reuniu debates sobre desenvolvimento de negócios, transformação digital e qualificação profissional.

Na área cultural, a Semana S reuniu 19 atrações artísticas e movimentou a Praça Waldemar Henrique, em Belém. A programação incluiu artistas paraenses e o show da cantora Pabllo Vittar, atração nacional que ajudou a ampliar a circulação de público na capital paraense durante o evento.

Serviços

Além dos shows e apresentações culturais, a programação concentrou serviços gratuitos e atividades de lazer. Durante os dois dias de evento, o público teve acesso a atendimentos de saúde preventiva, ações de bem-estar, atividades esportivas e experiências educativas. Entre os serviços ofertados estavam exames de bioimpedância, mamografia, PCCU, aulas de ritmos e dança, oficinas de inglês, corte de cabelo e atividades em biblioteca.

A dimensão da programação também teve reflexos fora dos espaços do evento. De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no Pará, Sebastião de Oliveira Campos, a realização da Semana S provocou movimentação em setores como hotelaria, turismo e comércio em Belém. De acordo com ele, caravanas vindas do interior do estado e de outras regiões do país impulsionaram a ocupação hoteleira e estimularam programações paralelas na cidade.

“A cidade e o nosso setor do comércio se prepararam para isso: redes hoteleiras criaram campanhas específicas de hospedagem, casas noturnas organizaram programações depois dos shows, fã-clubes mobilizaram caravanas”, afirmou.

Impacto

As ações também incluíram iniciativas de caráter social e ambiental. Por meio do programa Sesc Mesa Brasil, foram arrecadadas 9,13 toneladas de alimentos destinadas a instituições sociais e famílias em situação de vulnerabilidade alimentar. Já as atividades ambientais resultaram na coleta de 518,10 quilos de resíduos durante a programação.

Para a diretora regional do Sesc no Pará, Heloíva Távora, a expansão das atividades para municípios do interior reforça o papel social da instituição e amplia o acesso da população a serviços e atividades culturais. Ela disse que a proposta foi fortalecer vínculos comunitários e ampliar o alcance das ações promovidas pelo Sesc no estado.

A edição de 2026 ocorreu no ano em que o Sesc completa 80 anos de atuação no Brasil. No Pará, a programação buscou reunir ações voltadas à inclusão social, valorização cultural e desenvolvimento comunitário em diferentes regiões do estado.