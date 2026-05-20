FIPA 2026 abre as portas ao público nesta quarta-feira (20), no Hangar

A indústria paraense ganha espaço em Belém a partir desta quarta-feira (20), com o início da XVII Feira da Indústria do Pará (FIPA), no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Com programação que vai até o dia 23 de maio, o evento deve reunir mais de 30 mil visitantes e mais de 100 estandes de empresas locais, nacionais e multinacionais.

A feira é organizada pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), em parceria com o Sebrae e apoio de entidades públicas e privadas. A proposta é apresentar produtos, serviços e tecnologias ligados ao setor industrial, com foco também em inovação e sustentabilidade.

Segundo a gerente executiva de Educação do Sistema FIEPA, Márcia Arguelles, a FIPA funciona como um espaço de aproximação entre indústria e sociedade. “A FIPA vai ser um ecossistema de inovação, tecnologia, de grandes indústrias. A população vai poder vivenciar e conhecer todo esse trabalho da indústria aqui no Pará”, afirmou.

Ela explica que o evento busca reunir diferentes setores da indústria e mostrar a produção da região. “O principal objetivo é reunir as grandes indústrias, mostrar para a sociedade e levar tudo aquilo que a indústria da Amazônia tem e que pode contribuir com o crescimento da indústria no estado do Pará e na Amazônia”, disse.

A expectativa da organização é receber cerca de 30 mil pessoas ao longo dos quatro dias de programação. Para Márcia, o resultado esperado está ligado à divulgação do que é produzido no setor industrial. “É dar conhecimento de tudo aquilo que a indústria e a Federação das Indústrias pode mostrar em termos de investimento, tecnologia e ciência para a indústria da Amazônia”, declarou.

A FIPA segue até sábado (23), com programação voltada à exposição de empresas e apresentação de soluções do setor industrial.



Confira a programação completa:



21/05/2026 (Quinta-feira)

13h: Credenciamento no Hall Hangar.

13h30: Abertura do Congresso no Palco Principal.

14h - 14h50: Palestra de Abertura: "A Era da IA Generativa: mais produtividade para as pequenas e médias empresas", com Paulo Andrade (Palco Principal).

15h - 15h50:

Palco 01: Painel "Pará mais competitivo: incentivos, reforma tributária e o futuro da indústria".

Palco 02: Painel "Juntos Contra a Pobreza: metodologia, decisões baseadas em dados e conhecimento do território".

Palco 03: Painel "Compras Públicas e Produção Legal: caminhos para desenvolver territórios".

16h - 16h50:

Palco 01: Painel "Como o cacau amazônico pode escalar com tecnologia, responsabilidade ambiental e competitividade global".

Palco 02: Painel "ZPE: Competitividade Global e Desenvolvimento Sustentável para o Pará".

Palco 03: Painel "Bioeconomia Industrial em Escala: ciência, floresta e indústria transformando territórios".

17h - 17h30: Painel "Protagonismo feminino na indústria" (Palco Principal).

17h40 - 18h30: Painel "Executivo Amazônia: Raiz do Futuro" sobre o Pará na nova economia industrial sustentável (Palco Principal).

18h40 - 19h45: Palestra Magna: "Liderança, Mudança & Protagonismo", com Luis Felipe Pondé (Palco Principal).

22/05/2026 (Sexta-feira)

14h - 14h50:

Palco 01: Painel "Impacto Socioambiental das hidrovias na região do Pará".

Palco 02: Painel "Da Amazônia ao mercado: inovação, qualidade e competitividade dos alimentos e bebidas do Pará".

Palco 03: Painel "Oportunidades Bens, Serviços e Inovação no setor de Petróleo e Gás para as empresas do Pará".

15h - 15h50:

Palco 01: Painel "Juruti e a economia circular: parcerias que impulsionam o desenvolvimento sustentável".

Palco 02: Painel "Palma Sustentável – competitividade, rastreabilidade e o papel da Amazônia no mercado global".

Palco 03: Apresentação "Clima, Natureza e Sociedade no centro da indústria da alumina", com Carlos Neves.

16h - 16h50:

Palco 01: Painel "Indústria Criativa e Inovação: Onde Cultura, Tecnologia e Negócios se Encontram".

Palco 02: Painel "O impacto das mulheres na economia paraense - lançamento do estudo Mulheres na Economia do Pará".

Palco 03: Painel "A Amazônia na era das baterias: desafios e oportunidades do armazenamento de energia".

17h - 17h50:

Palco 01: Painel "Minerais críticos para a transição energética: o papel estratégico do Pará na nova geopolítica industrial".

Palco 02: Painel "Geração Circular: menos desperdício, mais futuro na nova indústria Amazônica".

Palco 03: Apresentação "Raízes da Cooperação: Semeando o Desenvolvimento Sustentável para o Futuro da Amazônia".

18h - 18h30: Premiação do Hackathon “Inovação em Alimentos, Sustentabilidade e Tecnologia” (Palco Principal).

18h30 - 19h30: Palestra Magna: "Brasil no Tabuleiro Global - Economia, risco e decisão", com Alexandre Schwartsman (Palco Principal).