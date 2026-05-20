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Economia

Banco Central defende educação financeira contínua durante Fórum em São Paulo

Izabela Corrêa, do Banco Central do Brasil, destacou inclusão financeira, prevenção a golpes e cidadania digital

Fabyo Cruz | Direto de São Paulo
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O Fórum de Bem-Estar Financeiro reúne especialistas, representantes do mercado financeiro, autoridades e pesquisadores para discutir inovação, educação financeira, cidadania e soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável e à prosperidade financeira dos brasileiros. (Foto: Fabyo Cruz | Especial para O Liberal)

A diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil (BCB), Izabela Corrêa, destacou nesta quarta-feira (20) a importância da educação financeira ao longo de toda a jornada dos clientes nas instituições financeiras durante a palestra de abertura do Fórum de Bem-Estar Financeiro, realizado no Teatro B32, no Itaim Bibi, em São Paulo.

Ao abordar os desafios do bem-estar financeiro no Brasil, Izabela afirmou que a educação financeira precisa ir além de iniciativas tradicionais e alcançar os consumidores no momento em que eles se relacionam diretamente com produtos e serviços financeiros.

“A educação financeira é particularmente importante porque é no momento em que você está se relacionando com a instituição financeira, com atenção alta para determinada contratação ou investimento, que essa pessoa absorve muito sobre educação financeira”, afirmou.

Segundo a diretora, a Resolução Conjunta Nº. 8, em vigor desde 2023, estabeleceu um conjunto de regras que obriga instituições financeiras a promoverem ações de educação financeira em toda a jornada do cliente — desde a contratação de produtos até renegociações e uso dos serviços.

image Izabela Moreira Corrêa é a Diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil (BCB). (Foto: Fabyo Cruz | Especial para O Liberal)

Digital

Izabela ressaltou ainda que o avanço da digitalização trouxe novos desafios para o sistema financeiro, especialmente relacionados à segurança dos usuários diante de golpes e fraudes virtuais. De acordo com ela, o Banco Central tem trabalhado em ações regulatórias, mecanismos de supervisão e estratégias de fortalecimento da resiliência das instituições financeiras.

“Todos nós temos trabalhado conjuntamente para conscientizar constantemente as pessoas em relação a golpes e como eles acontecem”, destacou.

Inclusão

Durante a palestra, a representante do Banco Central também enfatizou os avanços da inclusão financeira no Brasil, apontando que o país se tornou referência internacional no tema. Apesar disso, ela observou que ainda há desafios relacionados à qualidade dessa inclusão e ao fortalecimento do bem-estar financeiro da população.

“O mundo olha para o Brasil e tenta aprender com o Brasil, mas ainda temos o desafio do bem-estar financeiro e da qualidade da inclusão”, afirmou.

Fórum de Bem-Estar Financeiro

O Fórum de Bem-Estar Financeiro reúne especialistas, representantes do mercado financeiro, autoridades e pesquisadores para discutir inovação, educação financeira, cidadania e soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável e à prosperidade financeira dos brasileiros.

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