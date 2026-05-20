Sintepp Belém denuncia descontos consignados indevidos nos contracheques de servidores

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará – rede municipal de Belém (SINTEPP Belém) pediu esclarecimentos à gestão municipal sobre descontos indevidos nos contracheques de servidores da educação vinculados à empresa "Credcesta".

Conforme o informe jurídico publicado pela entidade nas redes sociais, os relatos recebidos apresentam duas situações: Em um primeiro grupo de casos, servidores afirmam não reconhecer qualquer vínculo contratual, bancário ou autorização válida para a realização dos descontos processados em folha, alegando desconhecimento absoluto acerca da origem da consignação e da própria relação juridica supostamente mantida com a referida instituição financeira.

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“Em um segundo grupo de situações, embora alguns servidores reconheçam ter mantido, em algum momento, contratação vinculada à empresa "Credcesta" ou operações relacionadas à instituição financeira associada, demonstram estranheza e profunda preocupação quanto à continuidade dos descontos realizados em folha, sobretudo diante das inúmeras notícias, questionamentos judiciais, investigações e controvérsias envolvendo o Banco Master, instituição à qual a mencionada empresa vem sendo amplamente vinculada”, diz o documento divulgado pelo Sintepp.

Entre as solicitações feitas à gestão municipal, o Sindicato pede que seja informado se houve revisão administrativa recente acerca da regularidade das consignações vinculadas à empresa "Credcesta" após os questionamentos surgidos envolvendo instituições financeiras relacionadas ao Banco Master. A entidade também requer a apuração administrativa interna para análise da regularidade, validade e manutenção dos descontos vinculados à referida empresa financeira.

“A situação assume contornos de elevada gravidade porque os descontos consignados incidem diretamente sobre verbas de natureza alimentar, comprometendo remunerações já severamente impactadas por endividamento, redução da capacidade econômica dos servidores e crescente vulnerabilidade financeira da categoria”, enfatiza o Sintepp.

O Grupo Liberal procurou a Prefeitura de Belém e aguarda retorno.