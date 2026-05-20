Sicredi destaca confiança e relação humana no Fórum de Bem-Estar Financeiro em São Paulo

O diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi, César Gioda Bochi, afirmou nesta quarta-feira (20) que a construção de relações de confiança e o fortalecimento da educação financeira são essenciais para ampliar o bem-estar financeiro da população brasileira. A declaração foi feita durante o painel “Além do dinheiro: o que influencia o bem-estar financeiro?”, realizado no Fórum de Bem-Estar Financeiro, no Teatro B32, no Itaim Bibi, em São Paulo.

Durante sua fala, Bochi relembrou a trajetória familiar ligada ao cooperativismo e destacou que o modelo tem como principal foco as pessoas, e não apenas os resultados financeiros.

“O cooperativismo é uma sociedade de pessoas. A cooperativa é um instrumento, não tem um fim em si mesmo que não seja fazer o melhor para o associado”, afirmou.

Ela disse que, apesar dos avanços na inclusão financeira no Brasil, ainda existem desafios relacionados à qualidade do uso dos serviços financeiros e ao comportamento das pessoas diante do crédito e do consumo.

Diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi, César Gioda Bochi. (Foto: Fabyo Cruz | Especial para O Liberal)

Confiança

O executivo defendeu que a relação entre instituições financeiras e clientes precisa ser construída com diálogo e orientação, especialmente em um cenário de crescente digitalização dos serviços bancários.

“Não é a solução simplesmente negar crédito. A solução é como você explica o não do crédito e mostra os caminhos para que a pessoa consiga chegar ao que precisa”, destacou.

Bochi afirmou ainda que o acesso facilitado ao crédito no ambiente digital exige mais conscientização financeira e acompanhamento próximo dos clientes. Para ele, mesmo com o avanço da tecnologia, o relacionamento humano continua sendo indispensável.

“O digital facilita muito, mas mudar comportamento precisa ser pessoal. A principal moeda das instituições financeiras hoje é a confiança”, disse.

Desafios

Ao longo do painel, o diretor-presidente do Sicredi também chamou atenção para os impactos das fraudes e golpes financeiros, tema que classificou como uma preocupação crescente diante do avanço tecnológico.

Ele defendeu que instituições financeiras, associações e organizações mantenham o tema do bem-estar financeiro em evidência e ampliem iniciativas de letramento financeiro em diferentes regiões do país.

“Precisamos continuar levando informação, conscientização e colocando esse debate na mesa da sociedade”, afirmou.

O debate também contou com a participação de Dirtene Silva, Tânia Zanella e Vivian Rodrigues.

Fórum de Bem-Estar Financeiro

O Fórum de Bem-Estar Financeiro reúne representantes do mercado financeiro, autoridades, pesquisadores e especialistas para discutir educação financeira, inclusão, inovação e soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável e à prosperidade financeira dos brasileiros.