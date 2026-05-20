Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Sicredi destaca confiança e relação humana no Fórum de Bem-Estar Financeiro em São Paulo

César Bochi, diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi, destacou inclusão, relação humana e combate a golpes no sistema financeiro

Fabyo Cruz | Direto de São Paulo
fonte

órum de Bem-Estar Financeiro, no Teatro B32, no Itaim Bibi, em São Paulo. (Foto: Fabyo Cruz | Especial para O Liberal)

O diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi, César Gioda Bochi, afirmou nesta quarta-feira (20) que a construção de relações de confiança e o fortalecimento da educação financeira são essenciais para ampliar o bem-estar financeiro da população brasileira. A declaração foi feita durante o painel “Além do dinheiro: o que influencia o bem-estar financeiro?”, realizado no Fórum de Bem-Estar Financeiro, no Teatro B32, no Itaim Bibi, em São Paulo.

Durante sua fala, Bochi relembrou a trajetória familiar ligada ao cooperativismo e destacou que o modelo tem como principal foco as pessoas, e não apenas os resultados financeiros.

“O cooperativismo é uma sociedade de pessoas. A cooperativa é um instrumento, não tem um fim em si mesmo que não seja fazer o melhor para o associado”, afirmou.

Ela disse que, apesar dos avanços na inclusão financeira no Brasil, ainda existem desafios relacionados à qualidade do uso dos serviços financeiros e ao comportamento das pessoas diante do crédito e do consumo.

image Diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi, César Gioda Bochi. (Foto: Fabyo Cruz | Especial para O Liberal)

Confiança

O executivo defendeu que a relação entre instituições financeiras e clientes precisa ser construída com diálogo e orientação, especialmente em um cenário de crescente digitalização dos serviços bancários.

“Não é a solução simplesmente negar crédito. A solução é como você explica o não do crédito e mostra os caminhos para que a pessoa consiga chegar ao que precisa”, destacou.

Bochi afirmou ainda que o acesso facilitado ao crédito no ambiente digital exige mais conscientização financeira e acompanhamento próximo dos clientes. Para ele, mesmo com o avanço da tecnologia, o relacionamento humano continua sendo indispensável.

“O digital facilita muito, mas mudar comportamento precisa ser pessoal. A principal moeda das instituições financeiras hoje é a confiança”, disse.

Desafios

Ao longo do painel, o diretor-presidente do Sicredi também chamou atenção para os impactos das fraudes e golpes financeiros, tema que classificou como uma preocupação crescente diante do avanço tecnológico.

Ele defendeu que instituições financeiras, associações e organizações mantenham o tema do bem-estar financeiro em evidência e ampliem iniciativas de letramento financeiro em diferentes regiões do país.

“Precisamos continuar levando informação, conscientização e colocando esse debate na mesa da sociedade”, afirmou.

O debate também contou com a participação de Dirtene Silva, Tânia Zanella e Vivian Rodrigues.

Fórum de Bem-Estar Financeiro 

O Fórum de Bem-Estar Financeiro reúne representantes do mercado financeiro, autoridades, pesquisadores e especialistas para discutir educação financeira, inclusão, inovação e soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável e à prosperidade financeira dos brasileiros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

fórum de bem-estar financeiro

são paulo

sicredi
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

SEM AUTORIZAÇÃO

Sintepp Belém denuncia descontos consignados indevidos nos contracheques de servidores

Informe jurídico pede esclarecimentos da gestão municipal sobre os descontos nos salários de servidores de Educação vinculados à empresa “Credcesta”

20.05.26 12h12

ECONOMIA

Sicredi destaca confiança e relação humana no Fórum de Bem-Estar Financeiro em São Paulo

César Bochi, diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi, destacou inclusão, relação humana e combate a golpes no sistema financeiro

20.05.26 11h48

ECONOMIA

Banco Central defende educação financeira contínua durante Fórum em São Paulo

Izabela Corrêa, do Banco Central do Brasil, destacou inclusão financeira, prevenção a golpes e cidadania digital

20.05.26 11h19

RANKING

Belém está entre as piores capitais para viver no Brasil e fica atrás de Manaus, Palmas e Boa Vista

Capital paraense aparece entre os últimos lugares no Índice de Progresso Social (IPS) 2026; Porto Velho tem o pior desempenho do país, enquanto Manaus lidera na região Norte

20.05.26 11h02

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

PAGAMENTOS

Pix e Receita Federal: saiba quando transferências podem chamar atenção do Fisco

Especialista explica novas regras da Receita, limites de movimentação via Pix e quando o contribuinte precisa declarar valores recebidos

14.05.26 6h00

Alta no preço do açaí

Açaí atinge preço recorde em Belém e supera R$ 80 por litro

Alta do açaí em Belém supera 50% no ano e vendedores relatam queda nas vendas

15.05.26 11h30

PESQUISA

Belém tem o menor salário inicial para professores entre as capitais do Norte em 2025

Levantamento nacional aponta que remuneração de ingresso dos docentes da rede municipal da capital paraense está abaixo do piso do magistério e é a menor da Região Norte

19.05.26 9h30

RANKING

Belém está entre as piores capitais para viver no Brasil e fica atrás de Manaus, Palmas e Boa Vista

Capital paraense aparece entre os últimos lugares no Índice de Progresso Social (IPS) 2026; Porto Velho tem o pior desempenho do país, enquanto Manaus lidera na região Norte

20.05.26 11h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda