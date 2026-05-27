Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

TCU aponta R$ 52,6 bi distorcidos no ativo da Defesa em auditoria das contas de 2025

Segundo o relatório, a maior parte do valor decorre de R$ 47,13 bilhões em bens imóveis registrados no Comando da Aeronáutica

Estadão Conteúdo
fonte

Ministério da Defesa (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Tribunal de Contas da União (TCU) apontou nesta quarta-feira, 27, que há distorções com efeito líquido de R$ 52,63 bilhões no Ativo Total do Ministério da Defesa (MD) nas demonstrações contábeis de 2025.

Segundo o relatório, a maior parte do valor decorre de R$ 47,13 bilhões em bens imóveis registrados no Comando da Aeronáutica, embora esses imóveis não estivessem sob controle do órgão, e de R$ 2,37 bilhões relacionados à reincorporação incorreta de ativos.

A auditoria também identificou R$ 3,05 bilhões associados a estoques por falhas na consolidação: movimentações internas (entre unidades do próprio Ministério) não foram eliminadas como transações "intragrupo", o que inflou o saldo.

O Tribunal determinou que Secretaria Nacional de Aviação Civil, Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Ministério da Defesa e Aeronáutica concluam até o fechamento de 2026 a transferência de responsabilidade dos imóveis que inflaram o ativo em R$ 47,13 bilhões.

Recomendou ainda, ao Ministério e à Aeronáutica, ajustes na rotina contábil para que transferências internas de materiais sejam tratadas como intragrupo, evitando a distorção de R$ 3,05 bilhões em estoques e seus efeitos na consolidação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MINISTÉRIO DA DEFESA

CONTAS

2025

TCU

DISTORÇÃO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Semana S reúne mais de 53 mil inscritos e amplia ações de cultura, lazer e serviços no Pará

Evento promovido pelo Sistema Comércio levou atividades a 10 municípios paraenses e registrou mais de 113 mil atendimentos realizados pelo Sesc

27.05.26 18h23

contabilidade

TCU aponta R$ 52,6 bi distorcidos no ativo da Defesa em auditoria das contas de 2025

Segundo o relatório, a maior parte do valor decorre de R$ 47,13 bilhões em bens imóveis registrados no Comando da Aeronáutica

27.05.26 18h22

transparência

Boulos: governo abrirá processo administrativo sancionador contra iFood e Keeta

O ministro afirmou que outras grandes empresas estão cumprindo a portaria regularmente e informando quanto do valor pago pelos consumidores é repassado aos motoristas

27.05.26 18h12

Reestruturação

Com risco fiscal, TCU determina monitoramento contínuo sobre plano dos Correios

O Ministério das Comunicações, no prazo de 120 dias, precisará estabelecer instrumentos de "acompanhamento tempestivo e efetivo" do cumprimento do Plano de Reestruturação dos Correios

27.05.26 18h11

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

RANKING

Belém está entre as piores capitais para viver no Brasil e fica atrás de Manaus, Palmas e Boa Vista

Capital paraense aparece entre os últimos lugares no Índice de Progresso Social (IPS) 2026; Porto Velho tem o pior desempenho do país, enquanto Manaus lidera na região Norte

20.05.26 11h02

ECONOMIA

Voos para Salinas em julho 2026 superam preço de viagens ao Nordeste

Para quem deseja escapar ir ao município de Salinópolis, os voos comerciais aparecem como alternativa rápida quando comparada à viagem de ônibus

22.05.26 12h23

INDÚSTRIA

FIPA 2026 abre as portas ao público nesta quarta-feira (20), no Hangar

Evento deve reunir mais de 30 mil visitantes e mais de 100 estandes de empresas locais, nacionais e multinacionais

20.05.26 7h00

ECONOMIA

FGTS libera novo saque de R$ 8,4 bilhões; saiba quem pode receber

Os valores podem ser utilizados pelos beneficiários, inclusive, para renegociação de dívidas por meio do programa Desenrola 2.0

26.05.26 8h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda