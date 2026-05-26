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UFPA realiza ExpoBio 2026 com foco em ciência e Amazônia

Evento reúne pesquisadores, estudantes, empreendedores e instituições ambientais entre os dias 28 e 30 de maio; veja a programação

Hannah Franco
fonte

Ciência cidadã e sustentabilidade marcam EXPOBIO 2026 na UFPA. (Divulgação/ExpoBio)

A biodiversidade amazônica, a produção científica e os saberes tradicionais estarão em evidência durante a 5ª edição da ExpoBio (Exposição da Biodiversidade), promovida pela Universidade Federal do Pará (UFPA), entre os dias 28 e 30 de maio, no Espaço Educacional Mirante do Rio, no Campus Belém. A programação gratuita reunirá pesquisadores, estudantes, instituições ambientais, empreendedores sustentáveis e o público em geral em uma ampla mostra voltada à popularização da ciência e à conscientização ambiental.

A ExpoBio já se consolidou como uma das principais iniciativas do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) voltadas à democratização do conhecimento científico. A proposta do evento é aproximar a sociedade das pesquisas desenvolvidas na universidade, promovendo experiências interativas e debates sobre temas ligados à biodiversidade, conservação ambiental, saúde, acessibilidade e cultura amazônica.

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Segundo a coordenadora do evento, a professora doutora Maria Cristina dos Santos Costa, a exposição integra ações do Programa de Extensão CONVIVA, vinculado ao Laboratório de Ecologia e Zoologia de Vertebrados da UFPA.

“A ExpoBio é uma iniciativa consolidada de popularização da ciência que busca aproximar a produção acadêmica da educação básica e comunidade em geral”, afirmou a pesquisadora. "O evento reafirma o compromisso da UFPA com a democratização do conhecimento e a preservação do patrimônio natural amazônico", completou.

A programação ocorrerá das 9h às 17h nos dias 28 e 29 de maio e, no sábado (30), das 9h às 12h. Entre os temas trabalhados durante a exposição estão biotecnologia, conservação ambiental, ecossistemas amazônicos, genética, evolução e diversidade cultural dos povos tradicionais da Amazônia.

image UFPA promove exposição sobre biodiversidade amazônica em Belém. (Divulgação/ExpoBio)

Ciência cidadã e interação com o público marcam programação

Um dos destaques da ExpoBio 2026 será a participação de 43 expositores, que irão apresentar pesquisas e projetos de forma acessível, lúdica e interativa. Jogos, dinâmicas, curiosidades, atividades educativas e experiências sensoriais fazem parte das ações preparadas para aproximar o público da ciência produzida na região amazônica.

As atividades serão desenvolvidas dentro da proposta de Ciência Cidadã, conceito que incentiva a participação da população nos debates e ações ligadas à preservação ambiental e à produção do conhecimento científico.

“A ExpoBio, sob a chancela da Ciência Cidadã na Amazônia, visa aproximar a sociedade da ciência produzida na maior instituição de pesquisa da região Norte. O visitante irá vivenciar e se conectar com cientistas e técnicos ambientais na área da biodiversidade”, destacou Maria Cristina.

Os visitantes poderão conhecer pesquisas relacionadas a animais e plantas amazônicas, conservação dos ecossistemas, paleontologia, sustentabilidade, inclusão e atuação de órgãos ambientais. Além da participação de pesquisadores da UFPA, o evento contará com representantes dos campi de Bragança, Castanhal e Soure, além de instituições convidadas, como Museu Paraense Emílio Goeldi, IDEFLOR-Bio, ICMBio, IBAMA, Instituto Suruanã, Bioma e Bicho D’Água.

image Ciência cidadã e sustentabilidade marcam EXPOBIO 2026 na UFPA. (Divulgação/ExpoBio)

Vacinação, empreendedorismo e ações sociais fazem parte da ExpoBio

Além da programação científica, a exposição também contará com ações voltadas à saúde, sustentabilidade e economia criativa. Durante os três dias de evento, haverá posto de vacinação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), oferecendo imunizantes contra febre amarela, hepatite B, HPV, influenza, tríplice viral e tétano.

Também será realizada campanha de doação de sangue em parceria com a Fundação Hemopa. Outro destaque será a participação de 70 empreendedores sustentáveis e agricultores familiares, que irão expor e comercializar produtos regionais ligados à bioeconomia e ao desenvolvimento sustentável.

Para a coordenadora da exposição, iniciativas como essas fortalecem o protagonismo das comunidades locais na preservação ambiental. “Não existem soluções para a crise ambiental sem a presença das comunidades. Quando a ExpoBio utiliza a Ciência Cidadã, ela capacita os cidadãos comuns a reconhecerem os problemas ambientais e se unirem aos cientistas na busca de soluções”, ressaltou.

Cultura, acessibilidade e causa animal integram a programação

A EXPOBIO também terá atrações culturais e atividades de lazer abertas ao público. Estão previstas apresentações musicais da Escola de Música da UFPA, com a Turma de Prática de Choro e o grupo de percussão EMUFPAKATRUM, além de apresentações de dança, música paraense, rodas de capoeira, Kung Fu e Tai Chi Chuan.

A programação inclui ainda uma feira de adoção responsável de animais, organizada pelo projeto Peludinhos da UFPA. Outro eixo importante do evento será a acessibilidade. A organização disponibilizará intérpretes de Libras, audiodescrição, auxílio de mobilidade e uma sala de acomodação sensorial destinada a pessoas neurodivergentes, com apoio da Pró-Reitoria de Acessibilidade da UFPA.

Serviço

5ª ExpoBio – Exposição da Biodiversidade

Data: 28 a 30 de maio de 2026

Local: Espaço Educacional Mirante do Rio – Campus Belém da UFPA

Horários:

  • 28 e 29 de maio: das 9h às 17h;
  • 30 de maio: das 9h às 12h.

Entrada gratuita

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Palavras-chave

ExpoBio

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biodiversidade

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