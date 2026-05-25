Fim da escala 6x1: saiba quantos trabalhadores seriam beneficiados no Pará

Mais de 314 mil trabalhadores paraenses que atualmente cumprem a jornada 6x1 seriam diretamente beneficiados caso seja aprovada a proposta de alteração da carga horária de trabalho no Brasil. O projeto, enviado ao Congresso Nacional em 13 de abril, prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, assegurando dois dias de descanso remunerado.

Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) indicam que o Pará possui 536.055 trabalhadores já inseridos na escala 5x2, o que corresponde a 63,01% do total identificado no estado. A parcela da força de trabalho submetida à escala com apenas um dia de descanso semanal representa 36,99% do total.

Além da mudança na escala, a proposta de reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas alcançaria 815.374 trabalhadores paraenses, abrangendo diversos setores econômicos, como comércio, serviços, indústria e logística.

Dados nacionais sobre a escala de trabalho e carga horária

Em nível nacional, o levantamento do MTE mapeou a jornada de 44,7 milhões de pessoas. Desse contingente, 14,9 milhões (cerca de um terço) ainda atuam no regime 6x1. A transição para o modelo 5x2 beneficiaria esses trabalhadores.

Quanto à carga horária semanal, 38,6 milhões de trabalhadores informaram cumprir jornadas superiores a 40 horas. Destes, 37,2 milhões trabalham 44 horas semanais e 1,4 milhão cumpre entre 40,1 e 43,9 horas.

Proposta visa garantir mais tempo para descanso e convívio familiar

A justificativa para a mudança na legislação trabalhista aponta para a defasagem do regime de trabalho diante da evolução tecnológica atual. A proposta argumenta que o modelo de seis dias de trabalho com apenas um dia de descanso impacta negativamente o tempo dedicado à família, ao lazer e à cultura, fatores que, segundo a análise, possuem reflexos positivos na produtividade.

Trabalhadores na escala 6x1 por regiões e estados

O levantamento detalha a distribuição dos trabalhadores que ainda atuam na escala 6x1 no Brasil. Abaixo, os dados quantitativos sobre a abrangência da escala:

Sudeste : 7 milhões de trabalhadores

: 7 milhões de trabalhadores Sul : 2,9 milhões de trabalhadores

: 2,9 milhões de trabalhadores Nordeste : 1,97 milhão de trabalhadores

: 1,97 milhão de trabalhadores Centro-Oeste : 1,34 milhão de trabalhadores

: 1,34 milhão de trabalhadores Norte: 751,7 mil trabalhadores

Estados com maior número de trabalhadores na escala 6x1:

São Paulo : 4,28 milhões

: 4,28 milhões Minas Gerais : 1,46 milhão

: 1,46 milhão Rio de Janeiro : 1,05 milhão

: 1,05 milhão Santa Catarina : 1,04 milhão

: 1,04 milhão Paraná: 1,03 milhão