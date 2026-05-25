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Economia

Fim da escala 6x1: saiba quantos trabalhadores seriam beneficiados no Pará

Proposta de redução da carga horária para 40 horas semanais impactaria mais de 800 mil paraenses

Gabriel da Mota
fonte

Neste domingo (24), Belém e outras capitais brasileiras tiveram atos públicos pelo fim da escala 6x1 ()

Mais de 314 mil trabalhadores paraenses que atualmente cumprem a jornada 6x1 seriam diretamente beneficiados caso seja aprovada a proposta de alteração da carga horária de trabalho no Brasil. O projeto, enviado ao Congresso Nacional em 13 de abril, prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, assegurando dois dias de descanso remunerado.

Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) indicam que o Pará possui 536.055 trabalhadores já inseridos na escala 5x2, o que corresponde a 63,01% do total identificado no estado. A parcela da força de trabalho submetida à escala com apenas um dia de descanso semanal representa 36,99% do total.

Além da mudança na escala, a proposta de reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas alcançaria 815.374 trabalhadores paraenses, abrangendo diversos setores econômicos, como comércio, serviços, indústria e logística.

Dados nacionais sobre a escala de trabalho e carga horária

Em nível nacional, o levantamento do MTE mapeou a jornada de 44,7 milhões de pessoas. Desse contingente, 14,9 milhões (cerca de um terço) ainda atuam no regime 6x1. A transição para o modelo 5x2 beneficiaria esses trabalhadores.

Quanto à carga horária semanal, 38,6 milhões de trabalhadores informaram cumprir jornadas superiores a 40 horas. Destes, 37,2 milhões trabalham 44 horas semanais e 1,4 milhão cumpre entre 40,1 e 43,9 horas.

Proposta visa garantir mais tempo para descanso e convívio familiar

A justificativa para a mudança na legislação trabalhista aponta para a defasagem do regime de trabalho diante da evolução tecnológica atual. A proposta argumenta que o modelo de seis dias de trabalho com apenas um dia de descanso impacta negativamente o tempo dedicado à família, ao lazer e à cultura, fatores que, segundo a análise, possuem reflexos positivos na produtividade.

Trabalhadores na escala 6x1 por regiões e estados

O levantamento detalha a distribuição dos trabalhadores que ainda atuam na escala 6x1 no Brasil. Abaixo, os dados quantitativos sobre a abrangência da escala:

  • Sudeste: 7 milhões de trabalhadores
  • Sul: 2,9 milhões de trabalhadores
  • Nordeste: 1,97 milhão de trabalhadores
  • Centro-Oeste: 1,34 milhão de trabalhadores
  • Norte: 751,7 mil trabalhadores

Estados com maior número de trabalhadores na escala 6x1:

  • São Paulo: 4,28 milhões
  • Minas Gerais: 1,46 milhão
  • Rio de Janeiro: 1,05 milhão
  • Santa Catarina: 1,04 milhão
  • Paraná: 1,03 milhão
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