Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Basílica de Nazaré fica lotada e fiéis aguardam a Descida do Glória em Belém

A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, está lotada na noite desta segunda-feira (25)

Ana Laura Carvalho
fonte

Centenas de fiéis aguardam o momento da descida da imagem do 'Glória' (Ana Laura Carvalho/ Especial para O Liberal)

A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, está lotada na noite desta segunda-feira (25), durante a missa das 18h que antecede a tradicional cerimônia da Descida do Glória. Dezenas de fiéis ocupam o interior do santuário e também a área externa da praça para acompanhar um dos momentos mais emocionantes da programação nazarena. A celebração está sendo realizada por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo de Belém. 

Com orações, cânticos e manifestações de fé, os devotos aguardam a descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré do alto do altar principal da Basílica, conhecido como “Glória”. O momento simboliza a aproximação da padroeira com os fiéis e costuma emocionar o público presente.

image A celebração está sendo realizada por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo de Belém (Ana Laura Carvalho/ Especial para O Liberal)

A movimentação intensa começou ainda no fim da tarde. Famílias inteiras, promesseiros e romeiros participam da celebração religiosa que marca o início de um dos períodos mais aguardados pelos católicos paraenses.

image Com orações, cânticos e manifestações de fé, os devotos aguardam a descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré do alto do altar principal da Basílica, conhecido como 'Glória' (Ana Laura Carvalho/ Especial para O Liberal)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CORRIDA

Corrida Amazônia pelo hospital ABBA une esporte, solidariedade e esperança em Castanhal

O evento chega em um momento em que a prática dessa modalidade cresce cada vez mais no município

25.05.26 11h10

RECONHECIMENTO

De Castanhal e ex-aluno da rede pública, professor da UFPA recebe reconhecimento nacional

Marco Aurélio recebeu menção honrosa da Sociedade Brasileira de Física por tese considerada uma das melhores do país na área de física de partículas e campos

25.05.26 10h36

TRABALHO

Fim da escala 6x1: saiba quantos trabalhadores seriam beneficiados no Pará

Proposta de redução da carga horária para 40 horas semanais impactaria mais de 800 mil paraenses

25.05.26 9h35

Estágios

Ciee abre vagas de estágio e aprendizagem no Pará com bolsas de até R$ 1,5 mil

Candidatos podem buscar atendimento presencial no Edifício Síntese 21, na avenida Conselheiro Furtado, na Cremação, em Belém

25.05.26 7h30

MAIS LIDAS EM PARÁ

ALAGAMENTO

Empreendedor João Martins reclama de alagamentos constantes na Rua da Paz

Segundo os relatos, a água invade residências, dificulta a circulação de pedestres e veículos e provoca prejuízos materiais para quem vive na região

24.05.26 8h00

CERIMÔNIA

Basílica de Nazaré fica lotada e fiéis aguardam a Descida do Glória em Belém

A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, está lotada na noite desta segunda-feira (25)

25.05.26 18h11

EDUCAÇÃO

Curso gratuito de alfabetização de jovens, adultos e idosos está com inscrições abertas

Iniciativa é voltada para pessoas que não tiveram acesso à educação básica na infância ou que ainda enfrentam dificuldades de leitura e escrita

25.05.26 15h17

É DO PARÁ!

Jovem paraense conquista o título de Miss Brasil Teen 2026; conheça Hellen Gomes

A adolescente encantou o júri com referências à cultura amazônica e à identidade na Ilha do Marajó

20.05.26 18h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda