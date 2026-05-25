Basílica de Nazaré fica lotada e fiéis aguardam a Descida do Glória em Belém
A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, está lotada na noite desta segunda-feira (25)
A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, está lotada na noite desta segunda-feira (25), durante a missa das 18h que antecede a tradicional cerimônia da Descida do Glória. Dezenas de fiéis ocupam o interior do santuário e também a área externa da praça para acompanhar um dos momentos mais emocionantes da programação nazarena. A celebração está sendo realizada por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo de Belém.
Com orações, cânticos e manifestações de fé, os devotos aguardam a descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré do alto do altar principal da Basílica, conhecido como “Glória”. O momento simboliza a aproximação da padroeira com os fiéis e costuma emocionar o público presente.
A movimentação intensa começou ainda no fim da tarde. Famílias inteiras, promesseiros e romeiros participam da celebração religiosa que marca o início de um dos períodos mais aguardados pelos católicos paraenses.
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