Ponte sobre o rio Itacaiúnas será demolida para construção de nova estrutura em Marabá, afirma DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) confirmou, nesta quarta-feira (8), que a ponte mais nova sobre o rio Itacaiúnas, na BR-230, em Marabá, deverá ser demolida para a construção de uma nova estrutura. A informação foi repassada pela assessoria de imprensa do órgão, que detalhou a situação atual da travessia.

De acordo com o DNIT, já está em andamento o processo licitatório para a contratação das obras da nova ponte. A autarquia esclareceu que a estrutura existente, que atualmente opera com restrição de carga, apresenta danos que inviabilizam a recuperação plena de sua capacidade estrutural.

Apesar dos problemas identificados, o órgão informou que a ponte segue em funcionamento dentro dos limites de segurança estabelecidos, com monitoramento contínuo 24 horas por dia. Esse acompanhamento deve permanecer até a construção da nova estrutura.

Ainda segundo o DNIT, a demolição da ponte atual está condicionada à conclusão do processo licitatório e à efetiva contratação das obras. Ou seja, a estrutura só será implodida após o início formal do projeto de substituição.

A definição sobre prazos e execução das obras deve ser detalhada nas próximas etapas do processo conduzido pelo órgão federal.