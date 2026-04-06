Condenado por estupro, Bruno Mafra divulga prints de conversas com vítimas; confira
Cantor paraense compartilhou mensagens antigas com as filhas nas redes sociais ao comentar o caso
Hannah Franco
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Divulgação/Instagram)
O cantor Bruno Mafra, vocalista da banda Bruno e Trio, divulgou prints de conversas antigas com as vítimas nas redes sociais após a condenação por estupro de vulnerável. A publicação foi feita na noite desta segunda-feira (6), junto ao vídeo em que o artista se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. Além do pronunciamento, ele compartilhou fotos e conteúdos com as filhas nos stories, incluindo supostas mensagens trocadas por meio de direct no Instagram.
Os prints divulgados pelo cantor mostram diálogos considerados cordiais entre ele e as filhas. Entre os conteúdos estão conversas sobre viagens, felicitações de aniversário e interações do cotidiano.
As mensagens são datadas de diferentes períodos, com registros de 2017, 2018 e a mais recente em maio de 2019. O suposto material não apresenta conteúdos além de diálogos comuns da relação entre os dois.
De acordo com o processo, os crimes teriam ocorrido entre 2007 e 2011, em Belém, quando as vítimas tinham 5 e 9 anos de idade. As denúncias vieram à tona em 2019, quando as filhas já eram adultas.
A exposição das conversas acontece após a repercussão da condenação do artista, mantida pela Justiça do Pará. O caso ganhou visibilidade após a confirmação da pena de 30 anos, 4 meses e 24 dias de prisão, em regime inicial fechado, por estupro de vulnerável.
Confira as mensagens divulgadas por Bruno Mafra:
prints conversas bruno mafra
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)
Bruno Mafra divulga prints com filhas após condenação por estupro de vulnerável. (Reprodução/Stories/@brunoetrio)