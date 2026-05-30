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Jaguatirica resgatada após atropelamento está em estado grave em zoológico de Santarém

O felino tem quadro de apatia severa e ausência de reflexos

O Liberal
fonte

Felino resgatado por policiais ambientais recebe tratamento em Santarém (Reprodução)

Em estado crítico de saúde, após ser vítima de atropelamento, uma jaguatirica está sob os cuidados do Zoológico da Universidade da Amazônia (ZooUnama), na cidade de Santarém, no oeste do estado do Pará.

Na manhã deste sábado (30), a instituição informou que recebeu o macho adulto após ele ter sido resgatado por uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Ambiental (CIPAMB) na comunidade rural do Garrafão, no município de Mojuí dos Campos.

O resgate ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (29), na PA-370.

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Esrom Paixão, biólogo responsável pelo ZooUnama, disse que o felino deu entrada na instituição com quadro clínico de apatia severa e ausência de reflexos. A equipe técnica já realizou a biometria e os primeiros exames clínicos. Atualmente, o animal encontra-se sob observação rigorosa e recebe tratamento medicamentoso.

Ainda de acordo com a instituição, não é possível estipular um prazo para a recuperação completa ou garantir a reintrodução da jaguatirica à natureza. A evolução do quadro dependerá diretamente da resposta do organismo do animal aos tratamentos nos próximos dias.

“A Instituição reforça que o ZooUnama não realiza resgates de animais silvestres. O zoológico atua estritamente como centro de recepção, tratamento e reabilitação. Em casos de animais encontrados em vias públicas, feridos ou em áreas residenciais, a população deve acionar os órgãos competentes, como o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Ambiental, para garantir a segurança no manejo e o transporte adequado. A assessoria segue à disposição para atualizações sobre o quadro clínico do animal”, finaliza a nota.

Os moradores locais foram os responsáveis por encontrar o felino, que estava com lesões decorrentes de um atropelamento por veículo automotor não registrado, e entraram em contato com as autoridades de segurança pública para solicitar intervenção. Em vídeo que circula na web, é possível ver o animal bastante ferido e sem forças; algumas pessoas chegam até a fazer carinho nele. O comando do 35º Batalhão de Polícia Militar (35º BPM) foi responsável pelo resgate e encaminhamento para o ZooUnama.

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Jaguatirica atropelada
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