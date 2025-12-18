Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Gato-maracajá morre atropelado na BR-422, em Tucuruí, sudeste paraense

O acidente ocorreu em um trecho que atravessa a zona rural do município

O Liberal
fonte

Não há informação da identificação do motorista que atropelou o animal (Foto: Reprodução | Floresta News)

Um gato-maracajá, espécie típica da fauna amazônica, morreu após ser atropelado por um carro na rodovia BR-422, em Tucuruí, no sudeste do Pará, na última quarta-feira (17). O acidente ocorreu em um trecho que atravessa a zona rural do município.

De acordo com moradores da área, o animal tentava cruzar a pista quando foi atingido pelo veículo. O impacto foi fatal e o gato-maracajá morreu ainda no local. O motorista responsável pelo atropelamento não foi identificado.

Em nota, a A Polícia Civil informou que, até o momento, não ocorreu registro formal da ocorrência na unidade policial que atende a área. “Diligências estão em andamento para identificar o condutor do veículo para prestar esclarecimentos”, completa a PC.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Batalhão de Polícia Ambiental, da Polícia Militar. A reportagem aguarda retorno.

Felino silvestre

O gato-maracajá é um felino silvestre de porte médio encontrado principalmente na Amazônia e em outras áreas de florestas da América do Sul e Central. Ele se parece com a jaguatirica, mas é um pouco menor e mais esguio. Possui pelagem amarelada com manchas escuras, cauda longa e olhos grandes, adaptados para a vida noturna.

A espécie é solitária e arbórea, passando boa parte do tempo nas árvores, onde caça pequenos animais, como aves, roedores e répteis. Por causa do desmatamento, caça e atropelamentos, o gato-maracajá é considerado vulnerável à extinção em várias regiões.

