motociclista morre após cair de elevado na cidade nova, em ananindeua

Um motociclista morreu após cair do elevado na avenida 3 Corações com a rodovia Mário Covas, em Ananindeua, na madrugada desta quinta-feira (18). A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como morte acidental na Seccional da Cidade Nova.

A vítima foi identificada como Francisco Vicente Santos da Silva. Segundo informações preliminares, ele conduzia uma motocicleta quando colidiu com uma mureta e caiu de uma altura aproximada de quatro metros. Francisco morreu no local, ainda conforme a Polícia Civil. Já a Polícia Científica do Pará informa que o corpo de Francisco Vicente Santos da Silva será periciado nesta quinta-feira (18) e liberado para a família após o procedimento.