Polícia

Polícia

Homem é encontrado morto no bairro da Paz, em Marabá

Segundo sua família, a vítima era usuária de drogas

O Liberal
fonte

A vítima foi identificada como Anselmo Cunha Silva, morto, provavelmente, a golpes de faca, em Marabá (Foto: Portal Debate)

Um homicídio foi registrado na madrugada de quarta-feira (17), no bairro da Paz, núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Anselmo Cunha Silva, de 20 anos. Ele foi encontrado morto, possivelmente a golpes de faca, na rua Edvan Siqueira, por volta das 5h30. Segundo informações da Polícia Militar ao portal Debate, a guarnição realizava rondas pela avenida Boa Esperança e foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) para averiguar a denúncia de um possível baleamento naquele endereço.

No local, os policiais constataram que a vítima já estava em óbito. Familiares contaram aos militares que Anselmo estava em sua residência, na rua São Jorge. Por volta das 23 horas de segunda-feira, ele saiu para um destino desconhecido. Em torno das 5h20 de quarta-feira (17), moradores ouviram disparos de arma de fogo e, posteriormente, souberam que a vítima havia sido atacada e deixada em frente a uma casa na rua Edvan Siqueira.

Testemunhas informaram que dois homens, usando camisas de manga longa e em uma motocicleta preta, perseguiram Anselmo e desferiram vários golpes de faca no pescoço e no peito da vítima. No local do crime, a polícia encontrou um dedo humano, evidenciando a brutalidade da ação criminosa. A informação inicial de baleamento não foi confirmada. Pelo menos nesse primeiro momento.

A mãe da vítima informou à polícia que o filho era usuário de drogas há muitos anos e que estaria devendo dinheiro a desconhecidos. Segundo ela, Anselmo cometia furtos para sustentar o vício. Ainda de acordo com informações policiais, o jovem havia sido preso em flagrante no dia 17 de novembro de 2025, pelo crime de furto qualificado. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal estiveram no local para realizar os procedimentos legais e remover o corpo da vítima.

Em nota, a Polícia Civil informa que dois suspeitos foram presos em flagrante por homicídio e já estão à disposição da Justiça. As equipes fazem buscas para localizar um terceiro envolvido, que já foi identificado. A vítima foi identificada como Anselmo Cunha Silva, 20 anos. O caso é investigado pela Seccional de Marabá.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

homem é encontrado morto no bairro da paz, em marabá

jornal amazônia
Polícia
.
