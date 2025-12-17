Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Duplo homicídio é registrado em residência no bairro da Cabanagem, em Belém

As vítimas eram um casal conhecido no bairro como Thiago e Mel, na passagem Fé em Deus

O Liberal
fonte

Duplo homicídio ocorreu dentro da residência do casal no bairro da Cananagem. (Foto: Arquivo pessoal / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Duas pessoas foram encontradas mortas dentro de uma residência no bairro da Cabanagem, na tarde desta quarta-feira (17), em Belém. A polícia esteve no local para investigar o crime.

O casal vítima, conhecido pelos prenomes Thiago e Mel, foi assassinado dentro de uma casa na rua Fé em Deus, entre a rua São Domingo e a rua Belém, nas proximidades da avenida Independência, que dá acesso à Ananindeua.

As duas vítimas foram encontradas mortas com várias perfurações por tiros, deitados em um colchão de casal, no pátio de uma residência. Os corpos foram encontrados em um espaço sujo e sem nenhum móvel, o que indicaria que o local estava abandonado e era utilizado pelo casal para dormir. 

Vizinhos da rua Fé em Deus informaram às autoridades que ouviram barulhos parecidos com disparos, mas pensaram se tratar de fogos de artifício, por causa da final da Taça Intercontinental, disputada entre Flamengo e PSG, que ocorreu na tarde desta quarta-feira.

Thiago e Mel eram conhecido das equipes da Polícia Militar do 27º Batalhão, que atendem o bairro da Cabanagem, por serem dependentes químicos e terem envolvimentos em alguns crimes na região.

A Polícia Científica do Pará esteve no local para realizar perícia e recolher os corpos. Não há informações sobre a autoria do duplo homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil.

.
