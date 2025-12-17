Homem ataca ex-companheira com terçado dentro de UBS na zona rural de Bragança

Um homem foi preso suspeito por tentar assassinar a ex-companheira com um terçado dentro de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na manhã da última terça-feira (16), em Bragança, município do Nordeste do Estado do Pará. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

O homem de nome "Emerson", de 40 anos de idade, entrou na UBS da comunidade do Maçarico, localizada na zona rural de Bragança, e desferiu golpes de terçado na sua ex-companheira, que estava em uma sala de atendimento.

O suspeito desferiu um golpe de terçado na cabeça e em uma das mãos. Em seguida, Emerson teria roubado o aparelho celular e a bicicleta da vítima, e fugindo em direção à comunidade do São Tomé. O suspeito seria natural de Minas Gerais e teria conhecido a vítima pela internet.

A Polícia Militar do 33° BPM, Batalhão Caeté, foi acionada e se dirigiu até o local. A vítima foi encaminhada pelos policiais até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Bragança.

Após o atendimento à vítima, a Polícia Militar iniciou a busca ao suspeito junto com a filha da vítima. Eles foram até uma área de ocupação conhecida como "Invasão do Acarajozinho". Os moradores informaram que um homem com as características do suspeito tinha sido visto entrando em uma área de mata nas proximidades.

Emerson foi localizado e preso pela Polícia Militar. Ele também foi encaminhado até uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) para procedimentos médicos. Em seguida, o suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Bragança para os procedimentos cabíveis e está a disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar e preso em flagrante por tentativa de feminicídio e está à disposição da Justiça. A vítima foi encaminhada para atendimento médico. O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Bragança".