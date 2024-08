'Zika' é preso por tráfico de drogas em Barcarena

Lucas Lopes Teixeira, conhecido pelo apelido de “Zika”, foi preso por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (19/8), na Vila dos Cabanos, município de Barcarena, região nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, foram encontrados papelotes de oxi e maconha em uma casa onde o suspeito foi abordado, no bairro Burajuba, o que resultou na captura dele.

Tudo começou quando, por volta das 19h, a delegacia de Vila dos Cabanos recebeu uma denúncia anônima de que “Zika”, supostamente, estaria comercializando entorpecentes em frente a uma casa com uma caixa d’água no chão, na avenida Gerônimo Pimentel. A partir da informação, os agentes se deslocaram ao local e, assim que chegaram lá, avistaram um homem correndo para dentro da residência.

A polícia foi atrás dele e conseguiu encontrá-lo. No imóvel para onde o suspeito tinha fugido a PC realizou uma busca e localizou 14 invólucros de oxi e mais 20 papelotes de maconha, guardados em um saco plástico atrás de uma geladeira. Além das drogas, os policiais civis também acharam uma balança de precisão.

Ainda segundo as autoridades, com base nos materiais apreendidos, a suspeita é de que Lucas estaria pesando os entorpecentes para vendê-los. Com o flagrante, “Zika” foi preso e, junto com os objetos confiscados, encaminhado à delegacia de Vila dos Cabanos.