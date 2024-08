Trio é preso suspeito de tráfico de drogas em Breves, no Marajó

Dois homens e uma mulher foram presos suspeitos de tráfico de drogas no município de Breves, no Marajó, no domingo (18/08). A ação policial ocorreu após denúncias recebidas pela Polícia Militar que informava sobre a comercialização de entorpecentes em um imóvel. O trio foi flagrado com as drogas do tipo oxi e maconha.

Conforme as informações policiais, após o recebimento das informações, a equipe do 9° Batalhão de Polícia Militar foi até o local verificar a situação. Após algum tempo observando a movimentação na casa, os agentes estranharam a grande quantidade de pessoas entrando e saindo do imóvel. Os agentes tentaram abordar dois homens que saiam da casa, mas eles tentaram fugir para o quintal ao ver os policiais. Após serem abordados, foi constatado que um dos suspeitos estava com papelotes de oxi e o outro não tinha nada.

Os policiais ainda abordaram uma mulher, que estava na residência. Uma policial feminina foi acionada e fez a revista pessoal. Com a suspeita foram encontradas 44,5 gramas de oxi, 25,5 gramas de maconha e 257 reais em espécie. Além disso, dentro do imóvel ainda foram localizados objetos que aparentavam ser fruto de roubo e furto. Uma bicicleta teria sido identificada como sendo de uma pessoa que havia sido furtada. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Breves onde seriam realizados os procedimentos cabíveis.