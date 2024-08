'Tamatá' é preso por suspeita de tráfico de drogas no Marajó

Um homem, que não teve o nome revelado, mas é conhecido pelo apelido de “Tamatá”, foi preso pela Polícia Militar na última terça-feira (13/8) suspeito de tráfico de drogas em Soure, no Arquipélago do Marajó. Com ele, a PM apreendeu duas porções de oxi.

Conforme o Notícia Marajó, uma equipe do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) fazia rondas na 10ª Rua, esquina com a Travessa 3, no bairro Novo, quando receberam uma denúncia sobre a presença de que “Tamatá” estaria comercializando entorpecentes em uma área de mata.

VEJA MAIS

Com isso, a polícia deslocou ao local. Assim que os militares chegaram ao endereço denunciado, conforme o portal da região, o suspeito tentou fugir, mas foi detido e revistado, resultando na localização das drogas.

Durante a abordagem a “Tamatá”, a PM também confiscou um prato com a oxi, sacos plásticos, linha, tesoura, faca de pão e dois celulares. O suspeito e todo o material apreendido foram apresentados na delegacia de Polícia Civil de Soure, unidade onde o caso foi registrado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o flagrante e aguarda retorno.