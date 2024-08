PM prende casal do 'delivery de drogas' em moto no Bairro da Paz, em Marabá

O casal Beatriz Vitoria Souza Santos e Wemerson Bandeira da Silva foi preso, na noite do último sábado (3), no núcleo Cidade Nova, em Marabá, por realizar “delivery de drogas” na cidade. A dupla foi presa pela equipe do 34º Batalhão de Polícia Militar. De acordo De acordo com informações do Correio Portal de Caralás, os traficantes tinham acabado de se abastecer de “mercadoria” para iniciar as vendas, mas com a ajuda de denúncias a dupla foi presa em flagrante.

VEJA MAIS

A equipe do 34º BPM flagrou a dupla circulando de motocicleta modelo Honda Titan preta, com farol azul, enquanto percorria a Travessa Planalto, na esquina com a Avenida Itacaiúnas. Os policiais fizeram a abordagem e verificaram que com Wemerson foram encontradas cinco porções de substância análoga a crack e com Beatriz foram encontradas seis porções de substâncias análogas ao crack, em sua região íntima. A revista teria sido feita por uma policial.

A equipe foi até a casa dos suspeitos, na Rua Pernambuco, à altura da quadra 325, no Bairro da Paz, onde era o depósito da mercadoria, e lá foram encontrados: 24 petecas de crack; 10 trouxas de maconha e, em um fundo falso, dentro de armário de cozinha, foram encontrados mais uma pedra de crack grande de aproximadamente 88 gramas e uma balança de precisão. Também foram localizadas cinco munições calibre .38 e o valor de R$: 390,95, em notas e moedas trocadas.

As duas guarnições envolvidas na prisão da dupla eram formadas pelos policiais: capitão PM Rodrigues e soldados Cardoso, Damacena e Hiago, na VTR. 3403; mais sargento Neves e soldados Rostenes e Bianca, na VTR 3404.

Os PMs ainda registraram que foi necessário o uso de algemas, devido à resistência esboçada pelos presos, inclusive com necessidade de jogá-lo ao solo para imobilização.