Polícia prende homem suspeito de tráfico de drogas em Castanhal

A Polícia Civil do Pará prendeu, na tarde desta quarta-feira (14), Wellington de Oliveira Favacho, de 27 anos, suspeito de envolvimento no tráfico de drogas. A prisão foi realizada no bairro Jaderlândia, em Castanhal, nordeste paraense, durante uma operação conjunta da 12ª Seccional de Castanhal e da Delegacia do Jaderlândia.

Contra o rapaz havia um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal de Castanhal. Wellington foi identificado como o responsável por uma carga de 158 quilos de maconha apreendida em março deste ano. Na ocasião, apenas sua companheira havia sido presa em flagrante.

Durante a abordagem nesta quarta-feira, os policiais encontrara​m com Wellington um revólver calibre 38, 18 munições do mesmo calibre, quatro porções de cocaína e R$ 2.020,00 em dinheiro. Ele foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.

Wellington foi conduzido à delegacia e apresentado à autoridade policial de plantão. Após as medidas legais, ele foi colocado à disposição da Justiça.