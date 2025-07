Idosa é presa em Belém por extorquir vítima com falsa identidade de servidor da Justiça Federal

Uma idosa foi presa na manhã desta terça-feira (15), no bairro da Batista Campos, em Belém, durante a operação “Não Era Amor”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional Urbana de São Brás. Cristina Araújo Lisboa, que se apresentava como advogada, foi alvo de mandado de prisão e de busca e apreensão, após quatro meses de investigações relacionadas a crimes de extorsão e violência psicológica contra a mulher.

De acordo com o inquérito policial, Cristina é suspeita de aplicar um golpe emocional e financeiro em uma mulher que acreditava estar em um relacionamento amoroso com um suposto servidor da Justiça Federal, caso também conhecido como “estelionato sentimental”.

Ao longo de cerca de sete meses, a vítima trocou mensagens com o homem, que se apresentava como “Carlos Alcântara” e dizia estar na Europa acompanhando o filho doente, ainda conforme a PC. Durante esse período, a vítima foi convencida a realizar transferências bancárias para ajudar o falso namorado, que alegava enfrentar dificuldades financeiras fora do país.

Os repasses ultrapassaram 10 mil euros, aproximadamente R$ 70 mil. As quantias eram entregues diretamente a Cristina, sob a justificativa de que ela as faria chegar ao exterior por meio de familiares. Quando a vítima se recusou a continuar enviando dinheiro, passou a ser ameaçada, segundo detalhes da Polícia Civil.

O golpista disse que divulgaria fotos íntimas que ela havia compartilhado durante o falso relacionamento. Segundo a polícia, o conteúdo das mensagens e a investigação técnica comprovaram que o celular utilizado para a comunicação nunca saiu do Brasil e estava vinculado à própria investigada. Além disso, não há registros oficiais de nenhum servidor da Justiça Federal com o nome utilizado pelo suposto namorado.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no apartamento da suspeita, foram apreendidos dois celulares, dois computadores e a caixa do aparelho telefônico usado no crime. Representantes da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) acompanharam a operação, conforme determinação judicial.

A PC segue com diligências para identificar outros possíveis envolvidos no golpe. Cristina foi presa e encaminhada à Seccional de São Brás.