Homem é preso em Itaituba com 24 quilos de drogas em embarcação

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (14), em Itaituba, no sudoeste do Pará, sob suspeita de tráfico de drogas. A prisão ocorreu após uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Companhia Independente de Missões Especiais (CIME) da Polícia Militar.

Segundo informações da polícia, o suspeito pilotava uma embarcação que partiu de Manaus, no Amazonas, com destino a Itaituba. Duran​te uma fiscalização no rio Tapajós, os agentes encontraram 24 quilos de entorpecentes no interior do barco. O tipo da droga apreendida não foi divulgado pelas autoridades.

A operação teve início após o recebimento de uma denúncia anônima, que levou a polícia a intensificar as buscas na região. Com o apoio da CIME, a embarcação foi localizada e abordada, resultando na apreensão do material ilícito e na prisão do condutor, que foi encaminhado para a delegacia de Itaituba.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam, buscando identificar outros possíveis envolvidos com o caso em questão.