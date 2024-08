Homem é executado a tiros por suposta ligação com o tráfico

Um homem identificado como Reinaldo Negrão Piedade foi assassinado a tiros na madrugada de domingo (18), na vila Águas Claras, localizada na zona rural de Moju, a 54 quilômetros de Tailâ​ndia, no nordeste do Pará. Segundo informações preliminares levantadas pela polícia, o crime ocorreu por volta das 5h, quando dois suspeitos, em uma motocicleta, se aproximaram da vítima e um deles disparou cinco vezes em sua cabeça. Reinaldo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

VEJA MAIS

Após cometerem o crime, os atiradores fugiram para rumo desconhecido. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência. As diligências para localizar e prender os suspeitos foram iniciadas, mas, até o momento, eles não foram encontrados.

Reinaldo Negrão Piedade era natural de Salinópolis e havia se mudado para a comunidade de Águas Claras há pouco tempo. A Polícia Civil deu início às investigações, que indicam, a princípio, que o crime possui características de execução e pode estar relacionado ao tráfico de drogas na região.

O corpo da vítima foi removido por uma funerária local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia. A polícia continua as investigações para esclarecer o caso e capturar os responsáveis pelo homicídio.