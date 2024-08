suspeito de participar de assalto a supermercado é assassinado a tiros em altamira

Kaique Thales de Castro Ferreira, de idade não revelada, foi assassinado com vários tiros na noite de sábado (17/8), em Altamira, no sudoeste do Pará. Testemunhas relataram à polícia que a vítima e a esposa estavam saindo de uma casa quando foram surpreendidos pelo atirador, que aguardava em uma motocicleta e usava uma mochila de entregador de comida. O suspeito atirou ao menos cinco vezes contra Kaique, que morreu na calçada da Travessa das Seringueiras, no bairro Bela Vista. A vítima do homicídio era suspeita de participar de um assalto a supermercado no município, cometido há um ano.

O motociclista fugiu após o crime. As polícias Militar, Científica e Civil estiveram no local onde a vítima foi assassinada. De acordo com o portal Confirma Notícia, cerca de sete cápsulas de arma de fogo foram encontradas no chão, próximo ao corpo de Thales. No bolso dele, os peritos encontraram um celular e outros pertences.

Kaique, ainda segundo a imprensa da região, utilizava tornozeleira eletrônica e o assalto que ele era apontado por suposta participação ocorreu em 31 de julho de 2023. As investigações policiais indicaram que ele, por ser parente do gerente do estabelecimento comercial, era um dos mentores do roubo.

O carro da família também passou por uma investigação preliminar. Em seguida, o corpo de Kaique foi removido ao Instituto Médico Legal para passar por exames de necropsia. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre a apuração do crime e aguarda retorno.

Com informações do Confirma Notícia