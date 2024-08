Homem é assassinado a bala próximo à feira da Terra Firme

Um homem identificado como Moisés Rocha Araújo foi o assassinato na madrugada deste domingo (18), por volta das 03h50, na passagem 24 de Dezembro, entre rua Celso Malcher e passagem Nossa Senhora das Graças, no bairro da Terra Firme, em Belém. Não há informações sobre a identidade dos assassinos.

De acordo com testemunhas, dois homens em uma moto efetuaram vários disparos contra a vítima e fugiram do local no sentido da rua Celso Malcher. A Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do homicídio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Divisão de Homicídios.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.