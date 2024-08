Homem é encontrado morto em construção abandonada em Parauapebas

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (15) em uma construção abandonada localizada às margens da rua Belém, no bairro Primavera, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O corpo foi descoberto por um morador de rua que frequenta o terreno. Ele acionou a Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima apresentava ferimentos na região do rosto, aparentemente causados por golpes com um pedaço de madeira. A Polícia Militar agiu rapidamente e prendeu o principal suspeito do crime, outro morador de rua, logo após a descoberta do corpo.​

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso, mas até o final da tarde desta quinta-feira, ainda não havia divulgado detalhes sobre a ocorrência, como a motivação do crime. O corpo da vítima foi periciado e, em seguida, removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas.