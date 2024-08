Suspeito de tráfico de drogas é morto a tiros em São João do Araguaia, no sudeste paraense

Maurício da Silva, de 38 anos, foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira (14), véspera do feriado de Adesão do Pará, em uma estrada vicinal que dá acesso à Vila de Apinajés, na zona rural de São João do Araguaia, no sudeste paraense. O crime ocorreu a cerca de 1 quilômetro do vilarejo, por volta das 21 horas, quando Maurício, que pilotava uma motocicleta Honda Fan 150 preta, foi alvejado por disparos de arma de fogo nas costas. Os suspeitos fugiram sem deixar pistas.

De acordo com informações da polícia, Maurício morreu debruçado sobre o veículo, o que indica que ele tentou escapar dos agressores, mas sem sucesso. A vítima, que morava na rua da Vaquejada, bairro Açaizal, em São D​omingos do Araguaia, pode ter sido assassinada por envolvimento com o tráfico de drogas, conforme especulações de moradores da região.

“Disseram que ele foi para lá [São João do Araguaia] para fugir. Acredito que o tráfico de drogas tenha sido o pivô para o crime. Isso é um caminho que leva as pessoas para um buraco vazio, que é a morte”, comentou uma conhecida da vítima, que preferiu não ser identificada.

O local do crime foi isolado pela Polícia Civil, que deu início aos procedimentos investigativos. A Polícia Científica também esteve presente para realizar o levantamento da cena e remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Marabá.

Após a necropsia, o corpo foi liberado aos familiares na tarde de quinta-feira (15) para velório em sua residência e sepultamento, que ocorreu nesta sexta-feira (16), em São Domingos do Araguaia.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.