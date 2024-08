Homem morre em intervenção policial suspeito de trocar tiros com a PM em Benevides

Um homem identificado como Wesley Junior Trindade de Paula morreu em uma intervenção policial na noite de terça-feira (13/08) no conjunto Cohab, em Benevides, região Metropolitana de Belém. Conforme as informações policiais, ocorreu uma troca de tiros entre uma guarnição da Polícia Militar e o suspeito, durante as diligências para localizar os suspeitos de envolvimento na execução do policial Penal Ivanildo Borges, morto em um ginásio esportivo no município horas antes.

De acordo com os relatos policiais, moradores teriam acionado a PM para denunciar que os possíveis envolvidos na morte do Policial Penal estariam escondidos em um imóvel no conjunto Cohab Murinin. Equipes teriam ido até o local verificar a situação e se depararam com quatro homens no local indicado pela denúncia. Conforme os agentes, quando os suspeitos avistaram as viaturas, teriam feito disparos de arma de fogo em direção aos policiais. Na troca de tiros, Wesley, que seria um dos suspeitos, foi alvejado e caiu. Os outros homens fugiram do local por uma área de mata.

Os policiais teriam socorrido Wesley para a Unidade de Pronto Atendimento, onde ele deu entrada em estado grave e depois acabou evoluindo a óbito. Ainda conforme os agentes, junto com o suspeito foi apreendida uma arma de fogo calibre 20, que foi encaminhada para a delegacia onde ocorreram os procedimentos legais sobre o caso.

A Polícia Civil informou que um suspeito morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar. Uma arma foi apreendida e encaminhada para a perícia. Equipes da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) trabalham para identificar se o homem teve participação na morte do Policial Penal. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações.