Casal é preso por extorsão, associação criminosa e incêndio de ônibus em Barcarena

Dayatan Márcio da Silva Bahia, conhecido pelo apelido de "Japa", e Jéssica da Silva Costa foram presos por extorsão, associação criminosa e o incêndio a um ônibus, em Barcarena, nordeste do estado, na manhã desta quarta-feira (14/8). Segundo as autoridades, os crimes estão ligados à facção criminosa Comando Vermelho, que atua no município. A prisão da dupla foi realizada pela Polícia Civil, durante a operação “Parasita”.

No dia 29 do mês passado, um incêndio atingiu um ônibus de uma empresa de pavimentação. Conforme o relato das autoridades, o episódio aconteceu de forma criminosa depois que o proprietário da empresa se recusou pagar a "caixinha" exigida pelo Comando Vermelho.

Segundo a polícia, o dinheiro exigido pela facção à comerciantes é para que os alvos das cobranças não sofram atentados, roubos, incêndios a estabelecimentos ou, como ocorrido em Barcarena, a veículos.

No decorrer da operação “Parasita”, Dayatan e Jessica foram presos, cada um na própria residência, em Itupanema, na Vila dos Cabanos. Os dois são considerados pela polícia como indivíduos perigosos. Além deles, outras duas pessoas também são procuradas pela PC por participação nos crimes.

Ajude a polícia

A Polícia Civil reforça a importância de que vítimas, como empresários e comerciantes, realizem denúncias e registrem boletins de ocorrência, ou façam denúncias anônimas, para que o crime possa ser combatido de forma eficaz.

Quaisquer informações que possam auxiliar na localização dos foragidos ou na prevenção de outros crimes podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181), o anonimato é garantido.