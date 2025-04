'João de Deus paraense'? Em Mosqueiro, 'líder espiritual' é preso suspeito de estupro e agressão

Um homem que atuava como ‘líder espiritual’ em Mosqueiro, distrito de Belém, foi preso pela Polícia Civil suspeito de estupro de vulnerável, lesão corporal, abuso sexual e ameaça. A ação para capturar o investigado ocorreu na manhã desta quarta-feira (2/4). Segundo as investigações, o homem abusou sexualmente de duas irmãs, quando uma delas tinha entre 10 e 11 anos de idade, além de ter realizado pressão psicológica contra as vítimas. O suspeito nega as acusações.

Conforme as informações da PC, o suspeito teria se aproveitado de sua posição de liderança espiritual em um terreiro de umbanda onde atuava como pai de santo. As duas vítimas frequentavam o terreiro desde a infância. Ainda conforme as informações policiais, o caso se assemelha aos crimes cometidos por ‘João de Deus’, líder espiritual condenado por abusos sexuais em Goiás.

Durante as investigações da PC, os policiais identificaram que uma das vítimas, que tinha 16 anos na época, chegou a engravidar do suspeito devido aos abusos. Outra mulher relatou que engravidou do investigado por duas vezes, mas sofreu abortos espontâneos. Conforme a polícia, as vítimas só conseguiram denunciar os crimes recentemente, após saber que o sujeito se mudou de Mosqueiro para Benevides.

“Ao longo dos anos, nós investigamos e apuramos os crimes cometidos pelo suspeito e, após coleta de informações, depoimentos das vítimas, testemunhas e provas, foi possível solicitar o mandado de prisão contra o indivíduo. Algumas das vítimas apresentaram à autoridade policial fotografias de lesões corporais e registros de conversas por aplicativo de mensagens”, contou o delegado Heitor Magno, diretor da Seccional de Mosqueiro.

Durante a abordagem, o homem negou as acusações e relatou que nunca abusou de nenhuma das vítimas. Foram solicitadas medidas protetivas contra o indivíduo e o caso segue sob investigação para apurar todas as informações. A Defensoria Pública do Estado do Pará presta assistência às vítimas, que buscam justiça e reparação pelos anos de abusos sofridos. O suspeito foi preso, conduzido até a Seccional de Mosqueiro para as medidas cabíveis e segue à disposição da Justiça.

Denúncia

A Polícia Civil do Pará (PCPA) oferece à população a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher Virtual (DEAM Virtual), onde as vítimas de violência doméstica e familiar podem registrar ocorrências e solicitar medidas protetivas. A DEAM Virtual está disponível 24 horas por dia e pode ser acessada no site da PCPA.