Menina de 6 anos é resgatada após ser deixada sozinha e denunciar abuso sexual no Pará

Uma menina de apenas seis anos foi resgatada pela Guarda Municipal de Parauapebas, no sudeste paraense, na noite da última segunda-feira (24), após ser encontrada sozinha e sem comida dentro de casa. O caso, tratado como abandono de incapaz, ocorreu em uma residência localizada na avenida Brasil, no bairro Rio Verde. A criança foi encaminhada para acolhimento e a mãe dela foi presa pela Polícia Civil, que continua investigando o caso sob sigilo.

De acordo com inform​ações do Conselho Tutelar e da Guarda Municipal, a mãe da criança havia saído no domingo (23) à noite e não retornou mais, deixando a filha em situação de abandono. A denúncia foi feita por vizinhos, que deram comida à menina na hora do almoço, na segunda-feira (23), mas, diante da ausência prolongada da mãe, acionaram o Conselho Tutelar.

Ao ser abordada pelos agentes da Guarda Municipal e pelo Conselho Tutelar, a menina revelou que a mãe costumava deixá-la sozinha por longos períodos. Além disso, ela denunciou ter sido vítima de abuso sexual por um homem, que seria amigo de sua mãe. Ainda segundo fontes ligadas ao caso, a criança relatou que não gostava de ir para a casa do homem, pois ele tocava nas partes íntimas dela.

Imagens obtidas pela reportagem mostram que a residência onde a criança vivia estava em condições insalubres, com lixo espalhado por todo lado, restos de comida acumulados, roupas sujas e uma lata de cerveja à vista. Na geladeira, havia apenas temperos e bebidas alcoólicas, sem nenhum alimento disponível para a menina, segundo a fonte.

Além disso, foram encontrados materiais que indicam possível envolvimento da mãe com o tráfico de drogas, como cigarros que aparentam ser de maconha e embalagens que podem ter sido usadas para a comercialização de entorpecentes.

Histórico de abandono

Por volta das 22h, a mãe da criança apareceu na residência e confirmou que estava fora de casa desde a noite anterior. Segundo informações apuradas pela Guarda Municipal e pelo Conselho Tutelar, esse não foi o primeiro episódio de negligência. Em dezembro do ano passado, um caso semelhante já havia ocorrido.

A mulher, que está grávida e tem outros cinco filhos – todos entregues a familiares –, negou envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, os indícios encontrados no local serão investigados.

Acolhimento

Após ser resgatada, a menina foi levada para um abrigo, já que nenhum familiar demonstrou interesse em ficar com ela. A mãe foi encaminhada para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “a mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz” e que o caso está sendo investigado sob sigilo.