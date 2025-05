Operação da PF contra venda de drogas em festas com DJs termina com 4 pessoas presas em Belém

A Polícia Federal (PF) prendeu quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (30/4), em Belém, durante a operação "Mixagem". Também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na capital paraense. De acordo com a PF, a ação apontou que centenas de pílulas de ecstasy são levadas de Santa Catarina ao Pará, onde são vendidas em festas com DJs, daí o nome operação.

Ainda segundo a Polícia Federal, a prisão em flagrante foi na casa de um dos alvos, que estava com centenas de comprimidos de ecstasy e 400 gramas de MDMA, uma versão mais pura da mesma droga. Já as outras três capturas foram resultado de mandados de prisão.

Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, que devem ajudar a identificar outros participantes do tráfico interestadual de drogas. A investigação partiu de várias apreensões da droga via Correios, desde 2023, pela Polícia Federal, com participação da Receita Federal.

A PF informou que constatou um grupo criminoso que movimenta valores milionários, por isso também são cumpridos mandados de sequestros de bens e valores, bloqueios de contas bancárias e suspensões de atividades comerciais. São apurados crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.