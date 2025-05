Homem procurado por homicídio qualificado é preso pela PRF na BR-316

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta terça-feira (29), um homem que era procurado pelo crime de homicídio qualificado. A prisão ocorreu no quilômetro 102 da BR-316, no município de Santa Maria do Pará, nordeste do estado. A identidade do preso não foi divulgada.

Por volta das 16h, durante uma fiscalização de rotina, agentes da PRF abordaram um veículo Fiat Argo de cor vermelha. No momento da verificação documental, foi constatado que um dos ocupantes do carro possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, expedido pelo Fórum da Comarca de Caucaia, no estado do Ceará.

Diante da constatação, o homem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. A identidade do preso não foi divulgada.