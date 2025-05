Dupla é presa ao tentar furtar porta de alumínio de estação BRT, em Belém

Dois homens foram presos em flagrante pela Guarda Municipal de Belém (GMB) na madrugada desta quarta-feira (30), após serem surpreendidos tentando furtar a porta de uma das estações do BRT, localizada na avenida Almirante Barroso com a travessa Humaitá, no bairro do Marco. Os suspeitos foram conduzidos à Seccional da Polícia Civil da Sacramenta.

A ação foi realizada por agentes do grupamento Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que intensificaram o patrulhamento na região após denúncias sobre furtos em estações do BRT ao longo da avenida. “Recebemos essa notificação e, imediatamente, intensificamos o patrulhamento. Com isso, conseguimos efetuar a prisão dos suspeitos”, informou o inspetor M. Anselmo, comandante do Romu.

De acordo com os agentes, a dupla foi detida no momento em que deixava a estação carregando uma porta de alumínio, parte da estrutura da unidade do BRT. “Durante a abordagem, eles confessaram o furto aos guardas que atenderam a ocorrência”, acrescentou o comandante.

A comandante da Guarda Municipal de Belém, Elen Melo, destacou o trabalho das equipes no combate a delitos na capital. “Contamos com equipes preparadas para dar uma resposta rápida aos crimes na cidade. Nossa missão é realizar rondas preventivas, agir com firmeza diante de delitos e encaminhar os responsáveis à justiça. Por isso, continuaremos com nossas rondas frequentes, para promover ainda mais segurança”, afirmou.