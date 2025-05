Colisão entre caminhão e três carros de passeio é registrado no Jurunas, em Belém

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e três carros de passeio foi registrado na tarde desta quarta-feira (30), no cruzamento das ruas São Miguel e Apinagés, no bairro do Jurunas, em Belém.

Testemunhas relataram que um bebê teri​a ficado ferido na colisão, mas até o momento a informação não foi confirmada por fontes oficiais. A reportagem do Grupo Liberal busca mais detalhes sobre o ocorrido e o estado das possíveis vítimas. A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) informou que não foi acionada para a ocorrência. A Polícia Civil comunicou que não tem registro do caso na delegacia que atende a área.