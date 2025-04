Prefeitura de Parauapebas exonera dois servidores após denúncias de abuso sexual

A Prefeitura de Parauapebas anunciou, nesta terça-feira (1º), a exoneração de dois servidores municipais após tomar conhecimento de “graves denúncias de abuso sexual” envolvendo os funcionários. As demissões foram oficializadas por meio dos Decretos n.º 2199 e n.º 2200, publicados em edição extra do Diário Oficial do Município.

Em nota oficial, a administração m​unicipal afirmou que “repudia qualquer forma de conduta que viole a ética, o respeito e a dignidade das pessoas”. Segundo a gestão, a decisão de exonerar os servidores foi tomada diante da seriedade dos fatos relatados e que busca preservar um ambiente de trabalho seguro e respeitoso para todos os colaboradores da máquina pública.

“A administração municipal seguirá atuando com transparência e firmeza para combater qualquer tipo de irregularidade e assegurar que todos tenham respaldo e segurança para denunciar condutas inaceitáveis”, diz o comunicado. Ainda conforme a nota, a vítima está recebendo o devido acolhimento e suporte oferecido pela Prefeitura.

A gestão também informou que outros servidores estão sendo investigados e, diante das apurações em curso, já foram afastados temporariamente de suas funções. A Prefeitura não descarta a possibilidade de novas exonerações, caso surjam elementos que comprovem o envolvimento de mais pessoas.

A administração municipal garantiu que está colaborando com as autoridades competentes para que os fatos sejam devidamente apurados e os responsáveis, punidos nos termos da lei.

Em nota enviada à reportagem do Grupo Liberal, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado e está sendo investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Parauapebas.