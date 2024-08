PC cumpre 32 mandados de prisão por dívidas de pensão alimentícia em Belém e interior do Pará

A Polícia Civil cumpriu 32 mandados de prisão por dívidas de pensão alimentícia em Belém, Região Metropolitana e no interior do Pará, de segunda-feira (5) até esta sexta-feira (09/08). A ação foi realizada no âmbito da operação “Não Basta ser Pai”, por meio da Divisão de Operações Especiais (DIOE) e da Diretoria de Polícia do Interior (DPI).

Para garantir o maior número possível de prisões, o "dia D" da operação foi realizado nesta sexta-feira, com uma força-tarefa dos agentes policiais. Com o apoio do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter), os agentes cumpriram os 17 mandados expedidos na Região Metropolitana de Belém e 15 no interior.

As prisões foram realizadas nos bairros do Guamá, Marambaia, Jurunas, Icoaraci, Cidade Nova, Coqueiro, Condor, Telégrafo, Marambaia, também nos municípios de Bragança, Capanema, Baião, Tracuateua, Parauapebas, Bragança e Castanhal.

Após serem presos, os genitores foram conduzidos para o Sistema Penitenciário, à disposição da Justiça.

“As equipes da Polícia Civil, através da DIOE e também de agentes em todo o interior do Pará, empreenderam esforços, ao longo desta semana, para efetuar as prisões dos indivíduos que tinham mandados de prisão em aberto por inadimplência relacionados à pensão alimentícia. A operação buscou ressaltar a importância da responsabilidade paterna na criação dos filhos”, disse o diretor de Polícia Especializada (DPE), delegado Evandro Araújo.