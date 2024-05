Quatro homens são presos por falta de pagamento de pensão alimentícia em Castanhal

Quatro homens foram presos porque não cumpriram o pagamento de pensão alimentícia. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (10/05) na cidade de Castanhal, nordeste do Estado, durante a operação “Alimentando Direitos”. Os quatro autuados pela Polícia Civil estavam em endereços diferentes do município.

Ao todo, 20 policiais civis e 5 viaturas, ligadas à 12ª Seccional de Castanhal e demais unidades subordinadas à Superintendência da 3ª RISP, foram destacadas para a operação. O objetivo era dar cumprimento a mandados de prisão civil por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia que estavam em aberto na comarca de Castanhal.

Um trabalho investigativo foi realizado para chegar até o endereço dos investigados. Todas as prisões foram comunicadas ao Poder Judiciário e os presos serão encaminhados ao sistema penitenciário. Conforme a PC, diante da proximidade do dia das Mães, o nome da operação faz alusão à necessidade de os pais arcarem com a devida responsabilidade com as necessidades básicas de seus dependentes.